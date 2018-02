La Bourse de Paris progresse, avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis

La Bourse de Paris progressait mercredi (+0,63%) avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis en janvier, un indicateur scruté de près dans un contexte de resserrement des taux d'intérêt par les banques centrales.A 09H47 (08H47 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 31,97 points à 5.141,21 points. Mardi, l'indice avait fini sur un repli de 0,60%."Les marchés attendent 14H30 avec impatience, heure à laquelle les chiffres du CPI américain (indice des prix à la consommation, ndlr) seront dévoilés au titre du mois de janvier", ont rappelé les stratégistes du courtier Aurel BGC."Un CPI au-dessus des attentes devrait rendre les marchés nerveux", ont-ils souligné. Ce sont d'ailleurs les craintes liées à une hausse de l'inflation qui avaient été à l'origine de la chute récente des Bourses mondiales.A l'inverse, un chiffre "en ligne ou sous le consensus pourrait permettre à la volatilité de baisser encore d'un cran", ont-ils complété.L'inflation américaine devrait ressortir à 1,9% selon les prévisions, ont relevé pour leur part les analystes de Saxo Banque, précisant qu'il n'y a(vait) pas de crainte d'excès soudain d'inflation à l'horizon pour le moment".De nombreux autres indicateurs sont par ailleurs attendus. Aux Etats-Unis, seront publiés les ventes aux détail pour janvier, les stocks et ventes des entreprises en décembre ainsi que les stocks hebdomadaires de pétrole brut.Au sein de la zone euro, les investisseurs prendront connaissance de la production industrielle pour décembre 2017 ainsi que la deuxième estimation du PIB au quatrième trimestre.En Allemagne plus particulièrement, la croissance économique s'est établie à 0,6% au quatrième trimestre, selon l'Office fédéral des statistiques Destatis.Du côté des valeurs, Danone gagnait 1,14% à 64,61 euros après avoir annoncé qu'il allait ramener sa participation dans le spécialiste japonais des produits lactés Yakult à environ 7%, contre un peu plus de 21% actuellement.Bic était stable (-0,06% à 84,95 euros). Le PDG du groupe, Bruno Bich qui aura 72 ans en octobre, soit la limite d'âge fixée par les statuts du groupe, quittera ses fonctions le 16 mai, et son fils Gonzalve, 39 ans, va lui succéder à la direction générale.Natixis, la filiale du géant bancaire mutualiste BPCE, avançait de 1,59% à 7,18 euros grâce à un bond de plus de 20% de son bénéfice net annuel à 1,7 milliard d'euros en 2017. La maison mère a pour sa part subi une chute d'un quart de son bénéfice net et un léger recul de ses revenus.Engie était en hausse de 1,08% à 12,63 euros. Le conseil d'administration du groupe énergétique a choisi Jean-Pierre Clamadieu, actuel dirigeant du groupe belge de chimie Solvay, comme futur président pour succéder à Gérard Mestrallet.Crédit Agricole SA était pénalisé (-3,26% à 13,51 euros) par un bénéfice net en légère hausse en 2017 mais un peu inférieur aux attentes à l'issue d'un exercice chahuté par divers éléments d'ordre fiscal.DBV Technologies s'envolait de 28,31% à 42,24 euros galvanisé par les avancées enregistrées en vue de sa mise sur le marché de son produit phare le Viaskin Peanut aux Etats-Unis.Rexel affichait son optimisme (+6,73% à 14,51 euros) après avoir atteint ses objectifs de croissance organique des ventes et d'amélioration du résultat opérationnel, malgré un bénéfice net qui a baissé de près de 22% en 2017.Zodiac Aerospace évoluait de manière stable (+0,04% à 24,99 euros). L'équipementier, en cours d'absorption par Safran (+0,76% à 85,14 euros) a dévoilé un nouveau directoire qui sera présidé par Vincent Mascré, succédant à Yann Delabrière.Orpea bondissait de 5,47% à 97,56 euros rassuré par un chiffre d'affaires 2017 en nette hausse, tiré par l'international, et entend poursuivre sa croissance en 2018, avec l'ouverture d'une vingtaine d'établissements.Scor était recherché (+5,51% à 97,60 euros) après avoir décidé de s'allier à la société d'investissement LBO France dans un fonds de 300 millions d'euros destiné à financer la dette de petites entreprises.Haulotte Group était en hausse de 1,34% à 18,18 euros soutenu par un chiffre d'affaires en hausse de 11% sur l'année 2017, bénéficiant du dynamisme de la zone Europe et de la bonne tenue des ventes d'engins, qui constituent son principal pôle d'activité.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 14 février 2018 10h39)