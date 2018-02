La Bourse de Paris progresse sereinement

La Bourse de Paris progressait dans un "optimisme prudent" jeudi à la mi-journée (+1,50%), vivifiée par une reprise à Wall Street qui a réussi à surmonter l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis.A 11H43 (10H43 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 77,51 points à 5.242,77 points, dans un volume d'échanges d'environ 1,63 milliard d'euros. Mercredi, l'indice avait fini en hausse de 1,10%.La cote parisienne a ouvert dans le vert en accentuant ses gains tout au long de la matinée dans une séance riche en résultats d'entreprises et dans l'attente des prix à la production aux Etats-Unis."Les marchés actions continuent en mode de reprise, les investisseurs sont encore prudemment optimistes", constate David Madden analyste chez CMC Markets."Les investisseurs considèrent que les variations plus légères sur les marchés actions sont un signe que la majeure partie des préoccupations ont disparu et ils se contentent de reprendre les achats", selon lui."L'élément important à retenir est le retour de l'indice parisien au-dessus des 5.150 points", observe Franklin Pichar, directeur général délégué de Kiplink Finance."Attention toutefois à trop d'excès d'optimisme, l'indice parisien conserve encore des stigmates des derniers mouvements baissiers (...)", de la semaine dernière, souligne-t-il.La zone euro a enregistré en 2017 un excédent commercial de 238,1 milliards d'euros, contre 265,2 milliards d'euros en 2016, a annoncé jeudi l'Office européen de statistiques Eurostat.Dans l'Hexagone, le taux de chômage est passé sous la barre des 9% au quatrième trimestre poursuivant une décrue entamée depuis 2016 et enregistrant son plus bas niveau depuis 2009, selon l'Insee.Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé de nouvelles mesures dès cette année pour réduire l'endettement de la France.La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a appelé à reconnaître "haut et fort la qualité et l'ambition" des réformes engagées par le gouvernement français, applaudissant "des deux mains" qu'il mise sur "l'innovation de rupture".Sur le tableau des valeurs, Airbus bondissait de 10,48% à 92,98 euros après avoir presque triplé son bénéfice net en 2017, à 2,87 milliards d'euros tout en ayant dû passer une nouvelle charge sur l'avion militaire A400M.L'Oréal reculait légèrement (-0,40%) après que Nestlé a dit n'avoir pas l'intention d'augmenter sa participation (23%) au capital, mais ne pas vouloir renouveler le pacte qui le lie à l'autre grand actionnaire du groupe de cosmétiques, la famille Bettencourt, et qui approche de sa date butoir.Schneider Electric progressait de 4,65% à 72,46 euros après un bénéfice net record de 2,15 milliards d'euros en 2017, en hausse de 23%, et après avoir atteint ses objectifs de croissance organique hors infrastructure et de marge.Capgemini gagnait 2,11% à 104,15 euros après avoir publié un bénéfice net en hausse de 11% en 2017 à 820 millions d'euros (hors reconnaissance d'un produit d'impôt exceptionnel en 2016) et prévu une amélioration de sa rentabilité en 2018.Air Liquide avançait de 2,64% à 101,20 euros, profitant d'une hausse de 19,3% de son bénéfice net en 2017 à 2,2 milliards d'euros et de la promesse d'une nouvelle progression cette année.Plastic Omnium prenait 3,67% à 40,13 euros, après l'annonce d'une nouvelle "année record" en 2017 avec un bénéfice net en hausse de 36% à 425 millions d'euros.Ipsen grimpait de 11,3% à 121,25 euros après avoir publié des ventes annuelles légèrement supérieures aux attentes.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 15 février 2018 12h33)