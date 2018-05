La Bourse de Paris prudente le temps de digérer la Fed

La Bourse de Paris reculait toujours légèrement à la mi-journée (-0,30%) jeudi, les investisseurs digérant prudemment la dernière communication de la Fed après deux jours de réunion.A 13H38 (11H38 GMT), l'indice CAC 40 perdait 16,52 points, à 5.512,70 points, dans un volume d'échanges de 1,1 milliard d'euros. La veille, il avait fini en très légère hausse de 0,16%.La cote parisienne a débuté en léger reflux et restait mal orientée depuis.La Bourse de New York se préparait de son côté à ouvrir à l'équilibre.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, était quasiment stable (-0,02%), tout comme l'indice élargi S&P 500 (+0,03%) et le Nasdaq, à dominante technologique, (-0,01%)."Les marchés européens ont évolué dans le rouge ce matin après l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine. La banque centrale américaine n'a pas confirmé qu'il y aurait trois relèvements de taux supplémentaires d'ici la fin de l'année mais n'a pas non plus été particulièrement enthousiaste concernant les perspectives de croissance", a relevé David Madden, un analyste de CMC Markets."L'introduction du mot +symétrique+ dans la communiqué du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed, ndlr) pourrait renforcer la préoccupation des investisseurs au sujet de l'évolution de l’inflation dans les mois à venir", ont souligné pour leur part les analystes de Aurel BGC.Comme s'y attendaient les marchés, la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi, choisissant de temporiser alors que deux ou trois autres relèvements des taux sont attendus cette année.Mais les mots choisis par la Fed concernant l'inflation ont perturbé Wall Street qui a fini en recul, les investisseurs y voyant le signe que l'inflation était désormais là pour rester.L'institution a dit s'attendre désormais à ce que l'inflation annuelle s'établisse autour de l'objectif "symétrique" de 2% à moyen terme, ce qui signifie qu'elle tolèrera que les prix augmentent un peu plus que 2% avant d'accélérer le rythme de hausse des taux pour éviter une surchauffe.Du côté des indicateurs, l'inflation a ralenti en zone euro en avril, à 1,2%, un chiffre inférieur aux prévisions.Aux États-Unis, la balance commerciale et les commandes industrielles en mars, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage ainsi que l'indice d'activité dans le secteur des services (ISM) en avril sont encore attendus.Sur le terrain des valeurs, Veolia se hissait en tête de l'indice CAC 40, prenant 2,82% à 20,26 euros, dynamisé par des résultats en nette hausse au premier trimestre grâce à ses activités hors de France et la confirmation de ses objectifs financiers annuels.A l'autre extrémité, Solvay reculait de 3,35% à 113,80 euros, pénalisé par un recul de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, malgré la confirmation de ses objectifs pour 2018.Lagardère gagnait 2,48% à 24,39 euros, soutenu par un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par Barclays.Nexans plongeait pour sa part de 8,34% à 40,69 euros, pénalisé par un chiffre d'affaires en baisse de 2%, à 1,538 milliard d'euros, pour le premier trimestre, en raison notamment d'une baisse de l'activité dans ses projets haute tension.Arkema reculait de 2,99% à 106,90 euros, ne parvenant pas à profiter d'un bénéfice net en hausse au premier trimestre (+37,2%), alors que le reste du secteur minier était mal orienté. ArcelorMittal perdait 0,74% à 28,36 euros et Eramet 2,18% à 152,50 euros.Thales gagnait 2,71% à 108,10 euros, bénéficiant d'un bond de 34% de ses prises de commandes au premier trimestre, grâce aux contrats de modernisation du contrôle aérien en Australie et de 12 Rafale supplémentaires au Qatar.Bonduelle baissait de 3,26% à 35,60 euros, souffrant de l'abaissement de son objectif de croissance annuelle, même si ses ventes ont bondi de 27,7% au troisième trimestre de son exercice décalé 2017/2018.Vicat s'élevait de 6,60% à 65,45 euros, profitant d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,9% au premier trimestre, malgré un impact de l'euro fort "très défavorable".(©AFP / 03 mai 2018 14h21)