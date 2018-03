La Bourse de Paris quasiment stable à mi-séance

La Bourse de Paris était stable (+0,05%) vendredi à mi-séance, faisant montre de prudence avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui sera d'autant plus attendu que l'édition de février avait affolé les marchés boursiers.A 12H48 (11H48 GMT), l'indice CAC 40 grignotait 2,63 points à 5.256,73points dans un volume d'échanges de 980 millions d'euros. La veille, il avait fini en nette hausse de 1,28%.Après une ouverture à l'équilibre, la cote parisienne n'a pas réussi ensuite à prendre de l'élan, frileuse avant l'indicateur clef de la séance.Les investisseurs restaient en effet timorés avant les chiffres de l'emploi outre-Atlantique, le point d'orgue de la semaine."Les créations d'emplois s'annoncent solides en ce début d'année. Les chefs d'entreprise anticipant une accélération de l'activité économique et des difficultés de recrutement, ils ont accéléré leurs embauches", notent les analystes d'Aurel BGC."Mais les investisseurs devraient focaliser leur attention sur l'évolution du salaire horaire moyen, qui reste l'élément clef pour les anticipations d'inflation et de politique monétaire",ajoutent-ils.En effet, une hausse plus élevée que prévu des salaires américains, début février, avait relancé les anticipations de hausse de l'inflation, entraînant les marchés financiers mondiaux dans le rouge.Par ailleurs, le marché restait également prudent après la décision du président américain Donald Trump, qui a imposé jeudi des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis.Du côté des indicateurs, la France et l'Allemagne ont publié dans la matinée leur production industrielle en repli, de 2% et de 0,1% respectivement.Sur le front des valeurs, Arcelormittal reculait de 1,26% à 26,23 euros après l'annonce par Donald Trump de taxes de 25% sur les importations d'acier.TF1 prenait 1,82% à 11,76 euros tandis qu'Orange gagnait 0,32% à 14,17 euros, les deux groupes ayant conclu un accord sur la diffusion des chaînes du groupe de télévision sur les box de l'opérateur.Lagardère lâchait 7,86% à 22,17 euros, les investisseurs n'appréciant guère l'annonce de prévisions prudentes pour 2018.Spie abandonnait 6,96% à 19,91 euros, pénalisé par la publication d'un recul de 40% du bénéfice net du groupe de services pour l'énergie et les communications, sous l'effet de coûts de restructuration.CGG montait de 6,55% à 1,58 euro, en raison de prévisions 2018 meilleures que prévu.Veolia s'appréciait de 0,41% à 19,74 euros. Le groupe a porté son différend avec le Gabon devant une instance de conciliation dépendant de la Banque mondiale.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 09 mars 2018 13h22)