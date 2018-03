La Bourse de Paris ralentit légèrement après Wall Street

La Bourse de Paris évoluait proche de l'équilibre lundi (+0,16%) après des premiers pas en territoire négatif de Wall Street, les investisseurs continuant à digérer les résultats des votes allemand et italien du week-end.A 15H55 (14H55 GMT), l'indice CAC 40 prenait 8,37 points à 5.144,95 points, dans un volume d'échanges de 2,2 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en fort recul de 2,39%."Après la forte baisse de vendredi, les investisseurs ont estimé que les marchés européens avaient suffisamment baissé dans l'immédiat", notent les stratégistes du courtier Aurel BGC.Même l'issue politique incertaine en Italie à la suite des élections législatives de dimanche ne semblait pas inquiéter outre mesure les investisseurs, qui avaient déjà anticipé qu'aucune majorité claire ne se dégagerait du scrutin."Même si les partis populistes ont obtenu des scores plus élevés que prévu en Italie, les conclusions sont les mêmes que celles qui avaient déjà été intégrées, à savoir que l'Italie, faute de parti majoritaire, est ingouvernable à l'heure actuelle" et sur ce point, "il ne faut pas attendre de meilleure visibilité avant quelques semaines", ont complété les stratégistes d'Aurel BGC.Dans ce contexte, selon eux, "Donald Trump devrait être en haut de l'affiche dans les prochains jours, avec le détail attendu des tarifs douaniers que la Maison Blanche veut imposer sur les importations d'acier et d'aluminium", et dont l'annonce a fait plonger les Bourses européennes en fin de semaine dernière.De son côté, Angela Merkel a promis dimanche d'oeuvrer "pour le bien du pays" après le feu vert des membres du parti social-démocrate allemand à une nouvelle coalition gouvernementale, plus de cinq mois après des législatives dont la chancelière est ressortie fragilisée.Sur le front des indicateurs, la croissance de l'activité privée en zone euro - tout comme en France - a ralenti en février, a constaté le cabinet Markit lors de sa seconde estimation de l'indice PMI composite, publiée lundi. L'indice d'activité dans le secteur des services (ISM) aux Etats-Unis a également un peu baissé en février.Les ventes au détail dans la zone euro, baromètre de la consommation des ménages, ont pour leur part très légèrement reculé (-0,1%) en janvier par rapport à décembre.En matière de valeurs, Axa dévissait de 9,34% à 22,71 euros après avoir annoncé l'acquisition du groupe américain XL, spécialisé dans l'assurance dommages des entreprises, pour plus de 12 milliards d'euros. Le marché s'interrogeait sur les conditions de financement de l'opération.Technicolor baissait de 4,11% à 1,40 euros. L'agence de notation financière Moody's a abaissé d'un cran, de "Ba3" à "B1", la note liée à l'endettement du groupe, en raison de résultats 2017 moins bons que prévu.Elior Group gagnait 3,90% à 18,37 euros. Areas, sa marque de restauration de concession, a annoncé "avoir remporté la gestion de 15 nouveaux points de vente à l'aéroport de Barcelone-El Prat, le deuxième aéroport le plus fréquenté d'Espagne et le septième au niveau européen", ce qui devrait représenter quelque "500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur huit ans".TF1 cédait 2,20% à 11,10 euros. Le directeur général de Canal+, Maxime Saada, a fait savoir lundi sur Europe 1 qu'il était "hors de question" de rallumer le signal de TF1 tant qu'un accord n'a pas été trouvé dans le conflit commercial opposant les deux groupes.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 05 mars 2018 16h17)