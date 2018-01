La Bourse de Paris rebondit au début d'une séance animée

La Bourse de Paris rebondissait vendredi (+0,58%), pour débuter une journée riche en statistiques, avec toujours en toile de fond des interrogations sur l'évolution de l'euro face au dollar.A 09H26, l'indice CAC 40 gagnait 31,62 points à 5.512,83 points. La veille, l'indice avait fini en repli de 0,25% à 5.481,21 points.Les investisseurs faisaient montre de soulagement après des commentaires du président américain Donald Trump lors du Forum économique mondial de Davos, jeudi.Celui-ci a en effet affirmé sa préférence pour "un dollar fort", à rebours des propos de son secrétaire au Trésor la veille, qui avaient fait chuter la devise américaine.Ces déclarations ont permis "d'arrêter le mouvement de vente" du dollar, a noté Michael Hewson, un analyste de CMC Markets, offrant donc un peu de répit à la monnaie unique.Aux alentours de 09h20 vendredi, l'euro s'échangeait contre 1,2470 dollar, alors qu'il avait dépassé 1,25 dollar en cours de journée la veille.L'euro reste toutefois à ses niveaux les plus élevés depuis trois ans, et la conférence de presse, jeudi, de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, n'a pas permis de changer la donne."Le président de la BCE s'est refusé à tenter de freiner l'appréciation de l'euro. Les cambistes ont ainsi pu avoir l'impression qu'il donnait sa bénédiction à la poursuite de l'appréciation de l'euro", ont analysé les analystes de Aurel BGC.Ce vendredi, les investisseurs ont en ligne de mire l'estimation de la croissance américaine au quatrième trimestre, qui pourrait confirmer la bonne santé économique de la première puissance mondiale.Ils seront également attentifs aux déclarations de Donald Trump, qui doit clore le Forum de Davos.Outre la croissance américaine, le marché étudiera les chiffres du PIB au Royaume-Uni dans la matinée.La France a elle dévoilé une salve de chiffres. La confiance des ménages français s'est notamment un peu dégradée en janvier après deux mois de hausse, malgré un recul des craintes concernant l'évolution du chômage.Le climat des affaires a légèrement fléchi en janvier, après avoir atteint en décembre son plus haut niveau depuis dix ans.Sur le front des valeurs, le secteur des satellites était en berne à l'image de SES (-6,19% à 12,13 euros) et d'Eutelsat (-7,86% à 17,34 euros). Les deux satellites de télécommunications, dont le SES-14, embarqués à bord du lanceur européen Ariane 5 qui a décollé jeudi soir, ont été mis en orbite, mais, fait rare, pas au bon endroit.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 26 janvier 2018 09h50)