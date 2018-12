La Bourse de Paris réduit son avance, mais reste bien orientée (+1,01%)

La Bourse de Paris naviguait dans le vert lundi à la mi-journée (+1,01%), profitant d'un certain optimisme lié à la trêve commerciale sino-américaine, malgré un contexte européen toujours complexe.À 14H00 (13H00 GMT), l'indice CAC 40 prenait 48,26 points à 5.052,18 points, dans un volume d'échanges de 2 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini quasi stable (-0,05%).Après avoir bondi à l'ouverture, la cote parisienne a perdu du terrain mais est restée bien orientée.De son côté, Wall Street se préparait à ouvrir également dans le vert. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average gagnait 1,76%, celui de l'indice élargi S&P 1,48% et celui du Nasdaq, à dominante technologique, 2,22%.Les marchés actions européens "ont fortement progressé dans le sillage de l'accord entre les Etats-Unis et la Chine, qui prévoit de différer de futures hausses de taxes douanières", a relevé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.Les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping ont déclaré samedi une trêve dans leur conflit commercial, les Etats-Unis prévoyant de suspendre l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douanes sur des importations chinoises pour une période de 90 jours, le temps de laisser une chance à la négociation."Si les marchés européens ont ouvert en forte hausse grâce à cette trêve, l'accord entre les deux grandes puissances ne doit pas faire oublier la faiblesse et l'isolement de l'Europe", a estimé de son côté Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance."L'Union européenne est toujours sous la menace de sanctions sur l'automobile, du conflit entre l'Ukraine et la Russie, du Brexit" et de "l'incapacité à trouver un accord sur le budget" italien, a-t-il souligné.Le président Trump menace notamment d'imposer des taxes sur les importations de véhicules depuis l'Union européenne.Pour tenter de déjouer ces menaces, les dirigeants des principaux constructeurs allemands doivent rencontrer mardi des responsables américains à la Maison-Blanche.En ce qui concerne le Brexit, la Première ministre Theresa May s'échinait à convaincre les députés de soutenir le projet de retrait de l'UE, qui suscite un grand scepticisme, moins d'une dizaine de jours avant un vote crucial.Du côté des indicateurs, la croissance de l'industrie manufacturière est tombée en novembre à son niveau le plus bas depuis 26 mois en France, selon le cabinet IHS Markit."Le rebond d'aujourd'hui (lundi) est bienvenu, mais il ne permettra pas d'éluder le fait que l'activité économique en Europe montre de nouveaux signes de faiblesse", a souligné M. Hewson.Aux Etats-Unis, l'indice ISM d'activité manufacturière pour novembre ainsi que les dépenses de construction en octobre étaient attendus.Avant la séance parisienne, l'indice indépendant Caixin a indiqué que les manufactures chinoises ont enregistré une légère hausse des nouvelles commandes en novembre, gardant une activité relativement stable par rapport au mois précédent.En matière de valeurs, le luxe, qui avait été affecté ces derniers mois par des craintes de ralentissement du marché chinois, était très bien orienté. Kering bondissait de 5,23% à 404,10 euros, LVMH de 3,82% à 262,15 euros et Hermès de 2,39% à 489,10 euros.Le secteur technologique gagnait également du terrain. STMicroelectronics grimpait de 7,04% à 13,84 euros et Soitec de 7,10% à 58,05 euros.Les équipementiers automobiles prenaient des couleurs, à l'instar de Valeo (+8,33% à 27,30 euros) et de Faurecia (+7,29% à 36,97%).Les valeurs pétrolières progressaient dans le sillage des cours du baril. TechnipFMC prenait 5,18% à 21,53 euros et Total 1,90% à 50,10 euros.A l'inverse, Showroomprivé chutait de 16,57% à 2,80 euros, pénalisé par l'annonce d'une augmentation de capital d'environ 40 millions d'euros, dont le produit servira à finaliser l'achat de la société Beautéprivée et à financer un plan d'économies.Sanofi baissait de 1,90% à 78,29 euros. Les syndicats de trois entités françaises du groupe pharmaceutique Sanofi sont convoqués mercredi à une réunion d'information sur les services informatiques internes, ce qui leur fait redouter une annonce de suppressions de postes.Euronext CAC40(©AFP / (03 décembre 2018 14h19)