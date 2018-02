La Bourse de Paris repasse dans le vert à la faveur de Wall Street

La Bourse de Paris redressait la barre mercredi (+0,13%) dans le sillage d'une ouverture en hausse de Wall Street, après avoir été affectée en première partie de séance par la baisse de régime de son homologue américaine la veille.A 16H02 (15H02 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 7,15 points à 5.351,08 points, dans un volume d'échanges de 1,4 milliard d'euros. La veille, l'indice avait fini stable (-0,01%).La cote parisienne, qui a débuté dans le rouge, s'y est maintenue jusqu'au milieu d'après-midi, avant de repasser en territoire positif avec l'ouverture du marché américain."Les indices européens ne font pas une montagne de l'optimisme affiché hier par Jerome Powell (...). La vigueur de l'économie américaine pourrait impliquer 4 relèvements des Fed Funds cette année, même si cette hypothèse n'a pas été explicitement évoquée par le nouveau patron de la Réserve fédérale", ont relevé dans une note les stratégistes du courtier Aurel BGC."La baisse de Wall Street hier est même plutôt saine, dans la mesure où le rebond était un peu trop rapide aux Etats-Unis après la première correction de plus de 10% en 2 ans", ont-ils complété.Les Bourses américaines ont en effet fait preuve de défiance mardi après les propos du nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui s'exprimait devant le Congrès, entraînant dans leur sillage les marchés européens, qui ont baissé à l'ouverture ce mercredi.A cette occasion, Jerome Powell a présenté une vision optimiste de la première économie mondiale, relançant du même coup les anticipations d'un relèvement plus rapide qu'anticipé des taux directeurs.Du côté des indicateurs, l'agenda du jour était particulièrement riche, avec notamment l'inflation européenne annuelle, qui a légèrement ralenti en février à 1,2%, contre 1,3% en janvier.La France a, elle, publié une croissance du produit intérieur brut de 2% en 2017, soit 0,1 point de plus que ce qui avait été préalablement annoncé. Les prix à la consommation ont par ailleurs augmenté de 1,2% en février sur un an.L'Allemagne a de son côté dévoilé son baromètre GfK, selon lequel le moral des consommateurs allemands devrait se tasser légèrement en mars, altéré par l'incertitude politique persistante.Aux Etats-Unis, la croissance a été légèrement révisée en baisse pour le 4e trimestre comme s'y attendaient les analystes.De son côté, l'activité économique dans la région de Chicago a ralenti son rythme de progression en février pour s'établir à 61,9 points pour 65,7 points en janvier, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM.Enfin, les promesses de ventes de logements aux Etats-Unis ont lourdement chuté en janvier à la surprise des analystes, selon les chiffres publiés mercredi par l'Association nationale des agents immobiliers américains (NAR).Sur le front des valeurs, AccorHotels reculait de 0,52% à 47,90 euros après avoir annoncé la cession de 55% d'AccorInvest, son entité regroupant ses activités immobilières, pour un montant de 4,4 milliards d'euros.BioMérieux chutait de 8,09% à 64,80 euros, les investisseurs jugeant les prévisions du groupe pour 2018 décevantes.Solvay perdait 3,24% à 113,45 euros, malgré des résultats conformes à ses attentes en 2017.Dassault Aviation reculait de 0,55% à 1.434,00 euros alors que le groupe a annoncé mercredi le lancement du Falcon 6X, un jet d'affaires à large cabine doté de moteurs Pratt & Whitney, en remplacement du 5X abandonné en décembre en raison de retards dans le développement du moteur Silvercrest de Safran.A l'inverse, SES était en forte hausse (+7,23% à 13,42 euros), soutenu par des propos du président de la Commission américaine des communications favorables à l'utilisation des fréquences 3,7 à 4,2 GHz pour un usage commercial terrestre. SES avait annoncé courant février un projet avec son homologue américain Intelsat concernant l'utilisation conjointe de ce spectre par les opérateurs télécoms satellite et terrestres aux Etats-Unis.Altran perdait 2,88% à 14,50 euros, sans profiter d'un bénéfice net 2017 en hausse de 6,8% à 130,8 millions d'euros.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 28 février 2018 16h15)