La Bourse de Paris reprend des couleurs, espoirs d'apaisement des tensions commerciales

La Bourse de Paris a repris quelques couleurs mardi (+0,37%), soutenue par les espoirs d'une issue positive au conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine.L'indice CAC 40 a pris 20,08 points pour terminer la séance à 5.511,30 points, dans un volume d'échanges nourri de 4,3 milliards d'euros. La veille, il avait fini en baisse de 0,37%.La cote parisienne s'est montrée indécise tout au long de la matinée, puis elle a opté pour le vert."Dans la matinée il y avait une certaine paralysie, qui s'est débloquée en début d'après-midi avec des informations de Bloomberg selon lesquelles la Chine et les Etats-Unis chercheraient à relancer les négociations sur le commerce", a commenté auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.Des représentants du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et du vice-Premier ministre chinois Liu He sont en discussions afin de chercher des manières de reprendre les négociations, a indiqué Bloomberg, évoquant deux personnes proches du dossier.Cette information "relance l'espoir d'une issue positive à ce conflit qui anime les marchés depuis maintenant plusieurs semaines", a estimé M. Tuéni."Lorsqu'il y a des accélérations à la hausse, ou à l'inverse, des replis importants, c'est souvent à cause de sujets qui entourent la guerre commerciale", a-t-il ajouté."Le marché reste plutôt dans une bonne dynamique, mais il y a toujours de la prudence, qui est liée à un certain nombre d'éléments", a poursuivi l'expert.Les acteurs de marché surveillent notamment les résultats d'entreprises, nombreux cette semaine.Le secteur technologique est sous le feu des projecteurs après les publications de grands noms américains de la technologie qui n'ont pas convaincu les investisseurs. Dans ce contexte, les chiffres d'Apple, prévus mardi après la clôture de Wall Street, seront scrutés de près.Les acteurs de marché attendent en outre les conclusions de la Réserve fédérale américaine, qui débute mardi une réunion de politique monétaire à l'issue de laquelle elle devrait laisser les taux inchangés, mais confirmer son intention de les relever progressivement pour éviter une surchauffe.De son côté, la Banque d'Angleterre, qui se prononcera jeudi, devrait probablement augmenter ses taux directeurs.Les investisseurs ont également pris connaissance d'une "batterie d'indicateurs plutôt positifs, mais qui sont passés au second plan", selon M. Tuéni.La croissance au deuxième trimestre a ralenti dans la zone euro, inquiète des tensions commerciales, tandis que l'inflation accélérait en juillet. En France, les prix à la consommation ont également progressé lors de ce mois.Aux Etats-Unis, l'inflation sur un an en juin est restée stable à 2,2%. Sur le mois, l'indice des prix basé sur les dépenses de consommation a augmenté de 0,1%.La confiance des consommateurs s'est, quant à elle, un peu raffermie en juillet, davantage que ne le prévoyaient les analystes.Sur le terrain des valeurs, Vivendi a bondi de 3,74% à 22,20 euros. Le géant des médias a annoncé vouloir céder jusqu'à 50% du capital d'Universal Music Group (UMG) et être entré parallèlement en négociations exclusives pour acquérir le groupe d'édition Editis.Solvay a grimpé de 3,44% à 117,25 euros, le groupe chimique belge, coté à Bruxelles et Paris, profitant de la confirmation de ses objectifs pour 2018.Rexel a décollé de 8,87% à 13,39 euros, propulsé par un bénéfice net en hausse de près de 20% au deuxième trimestre, soutenu par la progression des ventes dans toutes ses zones géographiques.Les valeurs minières, affaiblies par le conflit commercial, ont repris des couleurs. ArcelorMittal est monté de 1,49% à 27,52 euros, Eramet de 4,36% à 84,90 euros.EDF a gagné 3,10% à 12,80 euros, les investisseurs retenant surtout la publication d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur aux attentes et l'optimisme du groupe pour 2018, même si le bénéfice net a baissé de 13,9% au premier semestre.Sanofi a grignoté 0,57% à 74,37 euros, dans la foulée d'un bénéfice net en forte baisse de 26,2% au deuxième trimestre, un repli supérieur aux attentes des analystes, notamment en raison de diverses charges et coûts de restructuration.Legrand a reculé de 1,94% à 62,84 euros, pénalisé par une déception dans ses ventes organiques en France inférieures aux attentes en dépit d'un bond de 23,3% de son bénéfice net au premier semestre.Maisons du Monde a été pénalisé (-6,77% à 26,16 euros) par l'abaissement de ses objectifs de ventes pour 2018, se disant "prudent" quant à l'activité commerciale de la seconde moitié de l'année en France, après un bénéfice semestriel inférieur aux attentes.Sandro, Maje et Claudie Pierlot (SMCP) a bénéficié (+5,77% à 24,83 euros) du relèvement de ses objectifs 2018 après des ventes supérieures aux attentes, en hausse de près de 13% au deuxième trimestre, et particulièrement dynamiques en Chine.Manitou a été soutenu (+8,31% à 32,60 euros) par un bénéfice net en hausse de près de 38% au premier semestre, et la confirmation de ses objectifs annuels.Mersen a également profité (+1,58% à 35,40 euros) d'un bénéfice net en hausse de plus de 50% au premier semestre, et du relèvement de ses objectifs annuels de ventes et de marge.(©AFP / 31 juillet 2018 18h24)