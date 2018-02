La Bourse de Paris reprend des couleurs malgré Wall Street

La Bourse de Paris accélérait légèrement la cadence (+0,50%) mardi en dépit des premiers pas dans le rouge de Wall Street, les investisseurs restant toutefois prudents dans un marché manquant d'actualité.A 15H39 (14H39 GMT), l'indice CAC 40 prenait 26,16 points, à 5.282,34 points, dans un volume d'échanges de 1,4 milliard d'euros. La veille, l'indice avait fini en repli de 0,48%.Après une ouverture stable, la cote parisienne a évolué sans tendance marquée avant de s'installer plus franchement en territoire positif."Les indices européens végètent en attendant que Wall Street leur donne la direction", ont relevé dans une note les stratégistes du courtier Aurel BGC.Du côté des indicateurs, le marché ne s'est pas montré particulièrement sensible à la publication du moral des investisseurs allemands. Le baromètre réalisé par l'institut ZEW a pourtant flanché en février, mois marqué par un net recul des grandes Bourses mondiales.Les investisseurs attendaient encore la publication, dans l'après-midi, de la confiance du consommateur en zone euro pour le mois de février.En quête d'indices sur l'état d'esprit des banquiers centraux, le marché devrait également rester attentif à "l'évolution du dollar à la veille de la publication des minutes de la Fed", c'est-à-dire du compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de l'institution financière (FOMC), ont rappelé dans une note les experts de Mirabaud Securities Genève.Du côté des valeurs, Orange s'affichait en petite hausse de 0,41% à 13,60 euros. Le PDG du groupe, Stéphane Richard, a franchi une étape supplémentaire vers un troisième bail à la tête de l'opérateur historique après le vote mardi du conseil d'administration en faveur du renouvellement de son mandat, un choix soutenu par l'Etat actionnaire.Edenred bondissait de 6,84% à 27,49 euros, dopé par un bénéfice net et un chiffre d'affaires annuels "historiques" tirés par de "solides performances en Europe", selon le groupe, qui a affiché sa "confiance" pour 2018.BNP Paribas s'adjugeait 0,33% à 64,82 euros après avoir annoncé l'acquisition des activités luxembourgeoises, essentiellement en banque privée et en assurance vie, du néerlandais ABN Amro, ce dernier estimant ne pas pouvoir atteindre une taille critique dans le pays.Vicat grimpait pour sa part de 3,78% à 67,35 euros, tiré par un bénéfice net en hausse de 2,2% en 2017, à 142 millions d'euros. Le groupe cimentier a toutefois affiché une marge opérationnelle en baisse et se fixe comme priorité d'améliorer sa rentabilité en 2018.DBV Technologies cédait 3,19% à 39,48 euros. Un de ses grands concurrents, le groupe américain Aimmune Therapeutics, a publié des résultats positifs pour une étude de phase III portant sur un traitement contre l'allergie à l'arachide, selon Bloomberg News.Theradiag s'enfonçait de 16,59% à 1,79 euro. Le torchon brûle entre la société française de technologie médicale et son allié et actionnaire chinois HOB Biotech, lequel a résilié un de leurs contrats de partenariat, une décision unilatérale que la medtech tricolore a dit mardi contester.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 20 février 2018 16h27)