La Bourse de Paris reprend un peu d'élan à mi-séance

La Bourse de Paris reprenait un peu d'élan (+0,43%) vendredi à mi-séance, susceptible de terminer la semaine sur de nouveaux gains tandis que la microéconomie a retrouvé tous ses droits.A 13H20 (11H20 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 22,93 points à 5.414,57 points dans un volume d'échanges de 1,25 milliard d'euros. La veille, l'indice avait fini en hausse de 0,21%.La cote parisienne a ouvert en très légère hausse, hésitant sur la tendance à suivre une bonne partie de la matinée avant de s'apprécier un peu plus franchement en fin de matinée. L'indice s'est ainsi ancré au-dessus des 5.400 points, seuil qu'il n'avait plus franchi depuis le mois de février.La Bourse de New York se préparait de son côté à une ouverture à l'équilibre.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, cédait 0,03%, tandis que l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,10%, le Nasdaq, à dominante technologique, cédant 0,08%."Aux Etats-Unis comme en Europe, les publications de résultats continuent de mettre en avant un environnement économique favorable", a indiqué dans une note Philippe Cohen, directeur adjoint de Kiplink France."La progression des actifs risqués est cependant limitée, compte tenu des attentes élevées des investisseurs d'une part, et de la persistance de nombreuses sources d'inquiétudes d'autre part", a-t-il ajouté.Ainsi, Wall Street a terminé dans le rouge jeudi, pénalisée par les résultats mitigés de quelques groupes et un accès de faiblesse du secteur technologique, expliquant la prudence des investisseurs durant la matinée de vendredi.Outre les résultats d'entreprises et la situation géopolitique, les marchés étaient aussi attentifs à la réunion des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses dix partenaires ce vendredi à Jeddah, pour le suivi de leur accord de réduction de la production.L'Arabie saoudite a indiqué "qu'un consensus" se dégageait pour un accord de coopération à long terme entre les pays participants.Sur le front des valeurs, Fnac Darty s'envolait de 4,92% à 93,90 euros, après avoir enregistré au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 0,6%.Casino montait de 1,09% à 42,74 euros, après que l'Autorité de la concurrence a annoncé vendredi avoir autorisé les deux opérations distinctes de rachat de Sarenza par Monoprix (groupe Casino) et d'André par Spartoo, estimant "qu'elles n'étaient pas susceptibles de poser de problèmes de concurrence".Somfy reculait de 2,30% à 85 euros. Le groupe a certes annoncé des ventes en hausse de 2,7% au premier trimestre, mais il note un ralentissement de sa croissance et de grandes variations de performances selon les zones géographiques.Elis gagnait 5,63% à 20,28 euros après avoir vu sa recommandation relevée à "acheter" contre "conserver" par Berenberg.(©AFP / 20 avril 2018 14h13)