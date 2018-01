La Bourse de Paris résiste à la poussée de l'euro (-0,13%)

La Bourse de Paris a fini en très léger repli (-0,13%) lundi, mais au-dessus des 5.500 points, résistant à la poussée de l'euro, dans une séance par ailleurs peu animée en l'absence des marchés américains.L'indice CAC 40 a cédé 7,37 points à 5.509,69 points dans un volume d'échanges faible de 2,6 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,52%.La cote parisienne qui avait ouvert à l'équilibre, a marqué le pas un temps pour finir en très légère baisse."La place parisienne a réussi à se maintenir au-dessus des 5.500 points malgré l'appréciation significative de l'euro", a relevé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion."Les investisseurs semblent se détacher de l'évolution de la monnaie unique et retenir davantage l'amélioration de la conjoncture en zone euro", a-t-il complété.L'euro a poursuivi son ascension face au dollar lundi, grimpant à de nouveaux plus hauts en un peu plus de trois ans.Les variations de la monnaie européenne ont constitué la principale animation d'une séance par ailleurs dénuée d'indicateurs de premier plan."Il n'y a pas d'autre actualité, les volumes sont faibles et allégés par la fermeture des marchés américains", a également observé M. Larrouturou.Sur le terrain des valeurs, Air France-KLM a souffert (-4,24% à 12,77 euros) de prises de bénéfices, après une année 2017 exceptionnelle (+162,47%), certains investisseurs se montrant soucieux au sujet d'un éventuel rachat de la compagnie italienne en difficulté Alitalia, malgré le démenti formel apporté par Air France-KLM samedi.Elior a bénéficié pour sa part (+3,92% à 18,80 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "acheter" par Oddo BHF.Lagardère, à l'inverse, a été pénalisé (-2,46% à 25,74 euros) par l'abaissement de la sienne à "neutre" par Oddo BHF.Airbus a reflué de 0,44% à 90 euros, après avoir annoncé devancer Boeing en 2017 avec 1.109 commandes. Mais Airbus "n'aura pas d'autre choix que d'arrêter le programme" de l'A380 si Emirates ne passe aucune nouvelle commande, a annoncé lundi son directeur commercial John Leahy.Engie a reculé de 0,52% à 14,49 euros alors que le groupe pourrait être intéressé par une prise de participation dans le réseau de gazoducs de la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras, selon sa directrice générale Isabelle Kocher.Renault fini à l'équilibre (-0,03% à 88,55 euros) sans bénéficier d'une hausse de ses ventes mondiales en 2017 de 8,5%.Vivendi a rebondi (+2,69% à 24,01 euros) après son fort recul de vendredi, causé par un léger abaissement de ses prévisions de résultats pour 2017.Ubisoft a perdu 0,51% à 69,72 euros, dans la foulée du dévoilement de son partenariat avec le géant de l'internet chinois Tencent visant à diffuser des jeux mobiles Ketchapp, filiale de l'éditeur français, sur le service chinois Weixin, la messagerie la plus populaire au monde.Europacorp a baissé de 0,44% à 1,12 euro après l'annonce d'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant 22 postes.Foncière des Régions a été pénalisée (-0,91% à 86,90 euros) par un abaissement de sa recommandation à "sous-pondérer" par JPMorgan.Eurofins s'est apprécié de 2,06% à 519,50 euros après l'acquisition de Tsing Hua, l'un des leaders des tests environnementaux à Taïwan.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 15 janvier 2018 18h13)