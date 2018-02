La Bourse de Paris résiste à la volatilité ambiante

La Bourse de Paris évoluait en légère baisse vendredi matin, résistant au nouveau plongeon de Wall Street et à la dégringolade des Bourses asiatiques.A 09H35, l'indice CAC 40 cédait 0,09 points à 5.146,97 points. La veille, l'indice avait clôturé en baisse de 1,98% à 5.151,68 points.Les indices américains ont connu une correction violente jeudi, les investisseurs se dégageant des actions. Wall Street a dégringolé jusqu'à faire chuter ses indices vedettes de plus de 10% depuis les sommets atteints fin janvier."En fait, nombreux sont les investisseurs qui se demandent si la chute est finalement stoppée en bourse ou si la séance de lundi est annonciatrice d’une correction beaucoup plus massive", relèvent des analystes de Saxo Banque."L’objectif premier pour les investisseurs est de protéger leur portefeuille, ce qui implique évidemment de privilégier une exposition aux valeurs refuge, juste au cas-où", soulignent-ils.Les Bourses asiatiques ont également décroché de nouveau vendredi au dernier jour d'une semaine chaotique sur les places financières mondiales dans le sillage de Wall Street, sur fond d'inquiétudes face à la perspective de banques centrales moins accommodantes.Aux Etats-Unis, un accord budgétaire sur le financement du gouvernement américain a été approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi par le Sénat, ouvrant la voie à un vote à la Chambre des représentants qui doit éviter une paralysie partielle de l'administration.L'administration Trump avait vécu sa première paralysie le 20 janvier, déjà faute d'accord sur le budget."Le fait que le Sénat américain ait trouvé un accord de deux ans sur le budget a été un élément prompt à rassurer mais il y a encore de nombreux points de fragilité", selon les analystes de Saxo Banque.Les investisseurs actions sont "focalisés sur le comportement du marché obligataire et l'évolution des taux à 10 ans américains", observent les analystes d'Aurel BGC.Le commissaire européen aux Affaires économiques Pierre Moscovici s'est montré jeudi en Grèce peu inquiet des turbulences de début de semaine, se disant "très confiant dans les fondamentaux de l'économie mondiale et en particulier de l'économie européenne".La production industrielle a rebondi de 0,5% en décembre, tirée notamment par la fabrication de biens d'équipement, après avoir baissé en novembre de 0,3%, a annoncé vendredi l'Insee.L'Oréal gagnait 1,60% à 174,55 euros après avoir enregistré une rentabilité record, avec une marge d'exploitation atteignant 18% du chiffre d'affaires en 2017.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 09 février 2018 09h51)