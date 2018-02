La Bourse de Paris reste dans le rouge après Wall Street (-0,89%)

La Bourse de Paris restait dans le rouge jeudi (-0,89%) après l'ouverture en léger recul de Wall Street, la prudence restant de mise sur le marché après un début de semaine difficile.A 15H50 (14H50 GMT), l'indice CAC 40 cédait 46,88 points à 5.209,02 points dans un volume d'échanges de 2,6 milliards d'euros. La veille, l'indice avait fini en hausse de 1,82%.La cote parisienne a ouvert en recul, sans changer de tendance par la suite mais sans s'enfoncer comme elle l'avait fait lundi et mardi.Les investisseurs demeuraient frileux, malgré un mouvement de rebond la veille, le lundi noir qui a pesé sur les places financières internationales étant encore dans tous les esprits."Les marchés européens sont dans le rouge, les opérateurs prenant leurs profits après la hausse de la veille (...) Les investisseurs sont souvent nerveux à l'idée de garder une position acheteuse après des pertes sévères", explique dans une note David Madden, analyste chez CMC Markets.Ce jeudi, les investisseurs se concentraient par ailleurs sur les nombreuses publications d'entreprises, plusieurs mastodontes du CAC 40 ayant publié les leurs.Du côté des indicateurs, l'agenda était fourni. La Banque de France s'attend à une poursuite de l'embellie économique amorcée l'an dernier et table sur une croissance à 0,4% au premier trimestre.De son côté, l'Allemagne a enregistré en 2017 un excédent commercial de 244,9 milliards d'euros, en légère baisse sur un an malgré des exportations qui ont atteint un nouveau niveau record.Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une baisse surprise pour descendre à leur deuxième plus bas niveau en 45 ans, à 221.000 demandes d'allocations au chômage pour la semaine close le 3 février. Les analyses s'attendaient à une légère remontée à 234.000.Sur le front des valeurs, Total profitait (+2,06% à 45,70 euros) de bénéfices pour 2017 en forte hausse grâce à la remontée des cours du brut, ainsi qu'à la progression de sa production.Publicis s'envolait (+4,45% à 58,22 euros) après avoir renoué avec les profits en 2017. Le groupe prévoit une accélération cette année grâce à son positionnement sur le marketing et la transformation numérique dans un secteur en plein bouleversement.Société Générale était aussi soutenu (+3,39% à 45,77 euros) par un recul de son bénéfice net moins lourd qu'attendu en 2017.Pernod Ricard montait également (+2,21% à 127,40 euros) grâce à un bénéfice net en hausse de 25% au premier semestre de son exercice décalé, à 1,1 milliard d'euros.Air France-KLM reculait (-4,98% à 10,98 euros) malgré une hausse de 5,8% du nombre de passagers en janvier.Korian plongeait de 8,51% à 23,00 euros. Le groupe a certes publié un chiffre d'affaires de 3,13 milliards d'euros, en hausse de 5%, mais celui-ci est légèrement plus faible que l'objectif fixé pour 2017.Legrand ne profitait pas (-2,62% à 62,48 euros) d'un bénéfice net en hausse de 13,2% à 711,2 millions d'euros en 2017.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 08 février 2018 17h08)