La Bourse de Paris reste dans le vert à mi-séance, écartant la géopolitique

La Bourse de Paris évoluait dans le vert mardi à la mi-journée (+0,43%), les investisseurs mettant de côté leurs inquiétudes sur la géopolitique, faute de nouvelle actualité, pour se concentrer davantage sur les résultats d'entreprises.A 13H12 (11H12 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 22,76 points à 5.335,72 points, dans un volume d'échanges de 971 millions d'euros. La veille, il avait terminé quasiment stable (-0,04%).La cote parisienne, après une ouverture en petite hausse, a ensuite poursuivi sa progression.La Bourse de New York s'orientait également vers une ouverture en hausse.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, gagnait 0,65%, à l'instar de l'indice élargi S and P 500 (+0,49%), tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, prenait 0,44%."La fin du mois de mars avait été marquée par les craintes de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, et la semaine écoulée avait vu ressurgir les tensions géopolitiques autour de la Syrie", ont résumé dans une note les gérants de Barclays Bourse."Ces craintes semblent désormais refluer, et les investisseurs vont pouvoir dans les prochains jours focaliser leur attention sur les statistiques économiques et les résultats d'entreprises", ont-ils poursuivi.Reste que, selon les stratégistes du courtier Aurel BGC, la hausse de l'euro pourrait limiter la progression des marchés européens.Du côté des indicateurs, la Chine a vu sa croissance économique se stabiliser à 6,8% au premier trimestre, dopée par une consommation robuste.La production industrielle y a en revanche ralenti plus qu'attendu en mars (+6%), tandis que les ventes au détail ont accéléré au-delà des attentes (+10,1%).Les salaires réels des Britanniques ont pour leur part progressé lors de la période de décembre à février sur un an, une première depuis près d'une année. Le taux de chômage a diminué pour sa part à 4,2% pour la même période, au plus bas depuis 1975En Allemagne, le moral des investisseurs est repassé nettement en territoire négatif en avril sur fond de craintes de guerre commerciale et de conflit syrien, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi.Les mises en chantier de logements ainsi que les chiffres de la production industrielle pour mars sont également attendus outre-Atlantique.En matière de valeurs, Sanofi gagnait 0,53% à 66,40 euros après avoir annoncé qu'il allait vendre Zentiva, son activité de médicaments génériques en Europe, au fonds d'investissement américain Advent pour 1,9 milliard d'euros, mettant en oeuvre une cession décidée en 2015.Rothschild and Co progressait de 3,39% à 32 euros. La banque d'affaires a annoncé mardi le départ prochain de son président David de Rothschild, 75 ans, qui sera remplacé par son fils Alexandre de Rothschild, 37 ans, à l'issue de la prochaine assemblée générale en mai.Vinci cédait à l'inverse 0,58% à 82,24 euros alors que le groupe a réitéré sa prévision de résultats en hausse en 2018, indiquant vouloir renforcer la part des concessions, très lucratives, dans son activité, et tabler sur une nouvelle amélioration des marges dans la construction.Lagardère montait de 0,52% à 23,25 euros après avoir annoncé la vente de ses radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie pour 73 millions d'euros, une première série de cessions qui signale le début de la réorganisation de la branche médias Lagardère Active révélée en mars.Casino progressait de 1,43% à 42,56 euros malgré un chiffre d'affaires en baisse de 3,8%, à 8,9 milliards d'euros au premier trimestre. Ce résultat est toutefois conforme aux attentes.Air France prenait 1,09% à 8,74 euros. Philippe Evain, président du syndicat de pilotes SNPL Air France, a rejeté mardi une nouvelle proposition salariale de la direction de la compagnie, au huitième jour de grève depuis février pour une revalorisation des salaires. La direction du groupe a proposé lundi une augmentation de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur trois ans.Thermador Group s'adjugeait 0,43% à 117 euros après avoir annoncé lundi être contraint à "plus de prudence" après un coup de frein inattendu sur ses ventes.A la Bourse de New York, dans les premier échanges avant l'ouverture, Netflix gagnait 6,76% à 328,59 dollars, dopé par de meilleures performances qu'attendu au premier trimestre.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 17 avril 2018 13h27)