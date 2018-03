La Bourse de Paris reste dans le vert à mi-séance

La Bourse de Paris restait dans le vert lundi à mi-séance (+0,31%), les investisseurs revenant sur le marché dans l'espoir d'une accalmie diplomatique entre Pékin et Washington.A 13H45 (11H45 GMT), l'indice CAC 40 prenait 16,01 points à 5.111,23 points dans un volume d'échanges de 1 milliard d'euros. Vendredi, il avait fini en recul de 1,39%.La cote parisienne a ouvert en hausse et a conservé ensuite cette tendance positive, tout en restant prudente, les investisseurs restant attentifs aux derniers développements diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis.De son côté, la Bourse de New York se dirigeait vers un rebond à l'ouverture, après avoir chuté vendredi.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, évoluait en hausse (+1,27%), à l'instar de l'indice élargi S&P 500 (+1,34%), tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, était aussi bien orienté (+1,72%).Le feuilleton se poursuivait entre les deux premières puissances mondiales, après que le président américain Donald Trump a autorisé l'imposition de taxes sur des importations chinoises d'une valeur pouvant atteindre 60 milliards de dollars.Lundi, la Chine a appelé les Etats-Unis à "cesser l'intimidation et leur hégémonie" en matière économique, tout en soulignant que Pékin gardait la porte des négociations "grande ouverte" pour éviter une guerre commerciale."Un rebond sur les marchés asiatiques, après l'exemption de la Corée du Sud des taxes sur l'acier et l'aluminium, ainsi que des commentaires du secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, se disant prudemment optimiste sur la possibilité d'arriver à un accord avec la Chine, ont fait ouvrir les marchés européens en hausse ce matin", a décrypté dans une note Michael Hewson, un analyste de CMC Markets."Le marché devrait plutôt bien s'accommoder des mesures protectionnistes à moyen terme même si on constate une certaine fébrilité", analyse de son côté Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.Si le spécialiste juge "très improbable qu'on assiste à une escalade des tensions entre la Chine et les Etats-Unis", il avertit toutefois que "les investisseurs doivent garder en tête que des remous sont possibles".Du côté des indicateurs, la séance était calme avant une semaine un peu plus riche, qui sera toutefois écourtée d'un jour, de nombreux marchés étant fermés vendredi pour le week-end pascal, dont les marchés parisien et américain.En France, la croissance économique a bien atteint 2% dans le pays l'an dernier, a confirmé ce lundi l'Insee.Sur le front des valeurs, Alstom prenait 3,15% à 37,02 euros après avoir signé quatre contrats avec Trenitalia pour environ 330 millions d'euros.Bouygues s'appréciait de 0,38% à 39,91 euros. Bouygues Construction a annoncé le rachat de la division services multi-techniques de l'énergéticien suisse Alpiq, Alpiq Engineering Services, une opération valorisée à 850 millions de francs suisses (environ 725,5 millions d'euros).GeNeuro s'envolait de 17,99% à 6,82 euros, dopé par l'annonce, avec Servier, de résultats positifs à 12 mois d'une étude de Phase IIb sur le GNbAC1, dans le traitement de la sclérose en plaques de forme récurrente-rémittente.Soitec était aussi en hausse (+4,67% à 63,85 euros), rebondissant après sa chute de vendredi.Naturex grimpait de plus de 41,68% à 134,60 euros pour pratiquement s'aligner sur le prix proposé par le suisse Givaudan pour racheter le groupe.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 26 mars 2018 14h14)