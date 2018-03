La Bourse de Paris reste dans le vert avant la pause pascale

La Bourse de Paris restait bien orientée (+0,60%) jeudi à la mi-journée, sans prendre trop de risques non plus pour conclure un trimestre très volatil, avant quatre jours de fermeture pour Pâques.A 13H30 (11H00 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 30,75 points à 5.161,19 points, dans un volume d'échanges de 1,27 milliard d'euros. La veille, il avait fini en légère hausse de 0,29%.La Bourse de New York s'orientait pour sa part vers une ouverture dans le vert au lendemain d'un recul.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, évoluait en hausse de 0,31%, à l'instar de l'indice élargi S&P 500 (0,35%), tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, prenait 0,67%."Les marchés américains semblent décidés à se montrer mois pessimistes qu'hier", a souligné Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.De leur côté, "les places européennes pourraient terminer sur une note positive un mois misérable", a-t-il complété.Le trimestre a été compliqué pour la place parisienne, à l'instar des autres marchés boursiers.Si depuis le début de l'année, la cote parisienne a limité ses pertes à un peu moins de 3%, elle a fait le grand écart entre un plus haut en séance le 23 janvier à 5.567,03 points et un plus bas le 26 mars à 5.043,27 points."Dans l'immédiat, l'indice parisien va devoir se contenter de ce maigre butin et de cet arrêt momentané de la dégradation de tendance", a aussi estimé Franklin Pichard, directeur général délégué de Kiplink Finance.Du côté des indicateurs, sont attendus aux États-Unis les dépenses et revenus des ménages en février, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et la 2e estimation du moral des ménages (Université du Michigan) en mars.Sur le terrain des valeurs, Sodexo plongeait de 12,64% à 84,86 euros, lourdement pénalisé après avoir abaissé ses prévisions financières annuelles, dans le contexte d'un chiffre d'affaires et d'une rentabilité inférieures aux attentes lors du second trimestre de son exercice décalé.Renault bondissait pour sa part de 4,93% à 97,70 euros, alors que selon Bloomberg, le groupe et son partenaire japonais Nissan seraient en discussions pour fusionner et donner naissance à un seul groupe automobile avec une unique cotation.Solvay cédait 0,53% à 112,50 euros alors que le groupe a annoncé la suppression nette de 600 postes dont 160 en France au nom d'une "simplification" de son organisation qui prévoit aussi le transfert de 500 employés vers Lyon et Bruxelles.LDC montait de 3,95% à 131,50 euros après avoir proposé de reprendre 298 salariés et promis 203 offres de "reclassements de proximité" dans son projet de reprise du groupe volailler Doux en difficulté, dans le cadre d'un consortium plus large qui permettrait de conserver directement 920 emplois sur quelque 1.200.Amplitude Surgical perdait 3,70% à 3,90 euros, affecté par l'alourdissement de ses pertes au premier semestre de son exercice décalé, en dépit de solides performances opérationnelles.Voltalia gagnait 4,86% à 9,71 euros, profitant de la multiplication par près de 6 de son bénéfice net en 2017, à 3,5 millions d'euros, grâce à une bonne performance des ventes d'énergie au cours de la seconde moitié de l'exercice.MND s'enfonçait de 12,86% à 4,81 euros, affecté mécaniquement par l'annonce du lancement d'une augmentation de capital pouvant atteindre 30,4 millions d'euros, dont le produit doit lui permettre de financer ses projets d'expansion.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 29 mars 2018 14h04)