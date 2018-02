La Bourse de Paris reste dans le vert, le rebond se poursuit

La Bourse de Paris restait dans le vert mercredi à mi-séance, parvenant à demeurer sur un petit rebond (+0,45%) apprécié des investisseurs après le mouvement de panique des jours précédents.A 12H00 (11H00 GMT), l'indice CAC 40 prenait 23,03 points à 5.184,84 points. La veille, l'indice avait fini en fort repli de 2,35%.La cote parisienne a ouvert en forte hausse dans le sillage des gains réalisés par Wall Street la veille, avant de réduire son avance sans toutefois changer de tendance.Le retour au vert de la Bourse de New York a été notamment permis par une détente du marché obligataire, dont la forte tension avait déclenché un mouvement de panique outre-Atlantique, sur fond de crainte d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu.Après avoir atteint 2,88% lundi, le rendement américain à dix ans évoluait autour de 2,76% mercredi."Le rendement américain à dix ans reste proche des 2,8%, tandis que le Vix (l'indice de la peur) demeure élevé, autour de 30, ce qui suggère que le calme relatif des 18 derniers mois est terminé, et que nous sommes désormais prêts pour davantage de mouvement sur les marchés", note Neil Wilson, analyste chez ETX Capital."La détente sur les taux n'est sans doute pas suffisante pour espérer un rebond complet du marché dans l'immédiat", abondent également les analystes du courtier Aurel BGC.Du côté des indicateurs, l'agenda sera relativement peu fourni. L'Allemagne a publié les chiffres de la production industrielle, en légère baisse de 0,6% en décembre.En France, le déficit commercial s'est nettement creusé en 2017, pour atteindre 62,3 milliards d'euros, contre 48,3 milliards d'euros un an auparavant.Dans l'après-midi, les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux Etats-Unis seront connus, ainsi que les crédits à la consommation en décembre.Sur le front des valeurs, Sanofi reculait de 1,85% à 66,27 euros après avoir publié un bénéfice net annuel de 8,43 milliards d'euros, en forte hausse de 79,1% sur un an, reflétant notamment son échange d'actifs finalisé en janvier 2017 avec le laboratoire allemand Boehringer Ingelheim. Toutefois, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre était inférieur aux attentes de certains analystes.Darty gagnait 4,99% à 93,60 euros. La société de courtage en assurances SFAM a annoncé mardi avoir racheté au fonds Knight Vinke sa participation de plus de 11% dans le groupe Fnac Darty pour un montant de 335 millions d'euros, devenant le deuxième actionnaire de l'enseigne.Le secteur lié aux matières premières se reprenait sur fond de rebond des cours du pétrole. TechnipFMC gagnait 0,32% à 25,41 euros, Total +0,79% à 44,42 euros.Maisons France Confort (MFC) profitait (+2,15% à 57 euros) du bond de son activité de 24,2% en 2017, marquée par une fin d'année très dynamique, de bonnes performances commerciales et une diversification réussie dans la rénovation.Naturex prenait 5,18% à 89,40 euros après avoir connu en 2017 une stabilité de son chiffre d'affaires (+0,1%) à 404,9 millions d'euros.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 07 février 2018 13h07)