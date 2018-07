La Bourse de Paris reste prudente face aux doutes entourant la tech

La Bourse de Paris évoluait en très légère hausse mardi à la mi-journée (+0,19%), les investisseurs restant prudents face aux doutes entourant le secteur des nouvelles technologies, dans l'attente d'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).A 13H40 (11H40 GMT), l'indice CAC 40 prenait 10,62 points à 5.501,84 points dans un volume d'échanges de 1,3 milliard d'euros. La veille, il avait fini en baisse de 0,37%.Après avoir ouvert à l'équilibre, la cote parisienne est restée indécise puis a osé quelques pas dans le vert.La Bourse de New York s'orientait de son côté vers une ouverture en légère hausse. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, prenait 0,11%. L'indice élargi SP 500 progressait de 0,25%, tout comme celui du Nasdaq, à dominante technologique.Le CAC 40 reste "attentiste et prudent, à deux jours d'une éventuelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine", a observé Philippe Cohen, directeur adjoint de Kiplink Finance.La Réserve fédérale américaine commencera mercredi une réunion de deux jours qui ne sera pas suivie cette fois-ci d'une conférence de presse. Elle interviendra dans une atmosphère inhabituelle, puisque la semaine dernière, Donald Trump a rompu avec des décennies de tradition du respect de l'indépendance de la banque centrale en critiquant ouvertement la politique monétaire.En attendant, l'indice est "fragilisé par la poursuite des publications semestrielles d'entreprises", a estimé M. Cohen.Les publications des grands noms de la technologie américaine, en particulier de Twitter, n'ont pas répondu aux attentes des opérateurs qui ont tourné le dos au secteur."Le sentiment de +point haut+ de l'activité et d'un second semestre moins dynamique pèse sur la valorisation du secteur", ont indiqué les analystes du courtier Aurel BGC, qui évoquent l'apparition de "doutes profonds" sur la valorisation des valeurs technologiques.Dans ce contexte, le poids lourd Apple publiera ses résultats en soirée.Du côté des indicateurs, la croissance au deuxième trimestre a ralenti dans la zone euro, inquiète des tensions commerciales, tandis que l'inflation accélérait en juillet. En France, les prix à la consommation ont également progressé lors de ce mois.Aux Etats-Unis, les dépenses et revenus des ménages en juin et la confiance des consommateurs (Conference Board) en juillet sont prévus.Sur le terrain des valeurs, Vivendi bondissait de 4,39% à 22,34 euros. Le géant des médias a annoncé vouloir céder jusqu'à 50% du capital d'Universal Music Group (UMG) et être entré parallèlement en négociations exclusives pour acquérir le groupe d'édition Editis.Rexel décollait de 7,85% à 13,26 euros, propulsé par un bénéfice net en hausse de près de 20% au deuxième trimestre, soutenu par la progression des ventes dans toutes ses zones géographiques.Le secteur technologique était mal orienté. Atos perdait 1,78% à 113,15 euros et Capgemini 1,72% à 108,60 euros.EDF gagnait 2,98% à 12,79 euros, les investisseurs retenant surtout la publication d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) supérieur aux attentes et l'optimisme du groupe pour 2018, même si le bénéfice net a baissé de 13,9% au premier semestre.Sanofi reculait de 0,73% à 73,41 euro, dans la foulée d'un bénéfice net en forte baisse de 26,2% au deuxième trimestre, un repli supérieur aux attentes des analystes, notamment en raison de diverses charges et coûts de restructuration.Legrand reculait de 1,87% à 62,88 euros, pénalisé par une déception dans ses ventes organiques en France inférieures aux attentes en dépit d'un bond de 23,3% de son bénéfice net au premier semestre.Maisons du Monde était pénalisé (-4,85% à 26,70 euros) par l'abaissement de ses objectifs de ventes pour 2018, se disant "prudent" quant à l'activité commerciale de la seconde moitié de l'année en France, après un bénéfice semestriel inférieur aux attentes.Sandro, Maje et Claudie Pierlot (SMCP) bénéficiait (+5,60% à 24,79 euros) du relèvement de ses objectifs 2018 après des ventes supérieures aux attentes, en hausse de près de 13% au deuxième trimestre, et particulièrement dynamiques en Chine.Manitou était soutenu (+8,14% à 32,55 euros) par un bénéfice net en hausse de près de 38% au premier semestre, et la confirmation de ses objectifs annuels.(©AFP / 31 juillet 2018 14h19)