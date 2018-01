La Bourse de Paris retrouve de l'entrain malgré un euro fort

La Bourse de Paris a terminé nettement dans le vert (+0,87%) vendredi, renouant avec la hausse après trois séances consécutives dans le rouge même si elle est restée stable sur la semaine, le secteur du luxe l'ayant aidée à repartir de l'avant.L'indice CAC 40 a gagné 47,94 points à 5.529,15 points dans un volume d'échanges modéré de 3,2 milliards d'euros. La veille, l'indice avait fini en repli de 0,25%.Sur la semaine écoulée, la cote parisienne a pris 0,05%. Depuis le début de l'année, elle a gagné 4,08%.Après une ouverture positive, l'indice a accéléré la cadence, dopé notamment par le bond de LVMH sur fond de résultats annuels record.Le marché parisien finit un peu la semaine "en roue libre" alors que l'actualité de ces derniers jours "s'est surtout faite sur le marché des changes, avec des variations limitées sur le CAC 40, qui achève la semaine quasiment au niveau où il l'a commencée", a commenté auprès de l'AFP Alexandre Baradez, analyste chez IG France.Les investisseurs restaient en effet attentifs à l'évolution de l'euro face au dollar, au lendemain d'un mouvement de fièvre qui a vu la devise européenne atteindre ses plus hauts niveaux depuis décembre 2014.Reste que cette appréciation de l'euro s'est opérée "de manière un peu artificielle, sur des déclarations du président de la BCE Mario Draghi", sans lien avec un événement macroéconomique particulier, a complété M. Baradez, estimant que c'était sans doute l'une des raisons pour lesquelles l'indice parisien ne souffrait pas davantage de la vigueur de la monnaie unique.Toutefois, "si l'euro ne commence pas à se stabiliser mais continue à accélérer vers le niveau de 1,30 dollar, il n'est pas sûr que le marché reste aussi stoïque", a ajouté l'analyste.Désormais, "tout le monde attend la réunion de la Fed la semaine prochaine dans un contexte de guerre rhétorique sur le marché des changes", a-t-il ajouté.La Banque centrale américaine fera ainsi office, selon lui, de "juge de paix", aussi le marché devrait-il se montrer attentiste avant cette échéance.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 26 janvier 2018 18h07)