La Bourse de Paris s'aventure dans le vert (+0,26%) malgré l'incertitude politique aux Etats-Unis

La Bourse de Paris repartait timidement de l'avant (+0,26%) lundi malgré l'ouverture en ordre dispersé de Wall Street, restant peu sensible à la fermeture partielle des administrations fédérales américaines et à la vigueur de l'euro.A 15H36 (14H36 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 14,10 points à 5.540,61 points, dans un volume d'échanges de 1,6 milliard d'euros. Vendredi, il avait fini sur une note positive (+0,58%).La cote parisienne, après une ouverture en léger repli, a évolué à proximité de l'équilibre la majeure partie de la matinée, avant de faire une percée dans le vert.Les investisseurs avaient les yeux rivés sur les Etats-Unis où doit avoir lieu à 17H00 GMT un nouveau vote du Sénat susceptible de déboucher sur la réouverture des administrations fédérales, partiellement fermées depuis ce samedi.Nous rappelons "ici que si la fermeture d'une partie du gouvernement fédéral américain n'a pas grande influence sur le court terme; sur une période prolongée (on songe ici à plus de deux semaines) la situation deviendrait inquiétante", ont estimé les experts de Mirabaud Securities Genève.Cette incertitude pesait sur les indices américains à l'ouverture et continuait de "pousser à la baisse le dollar (face à l'euro notamment), qui revient à ses niveaux de fin 2014", ont-ils poursuivi.Du côté des indicateurs, l'agenda était particulièrement dégarni en dehors de l'activité de la région de Chicago pour le mois de décembre attendu aux Etats-Unis.Le Fonds monétaire international (FMI) a en outre relevé lundi sa prévision de croissance mondiale pour 2018, anticipant un impact positif à court terme de la réforme fiscale américaine et un rythme de croissance plus soutenu des économies avancées.Sur le front des valeurs, Sanofi s'enfonçait de 4,03% à 70,01 euros après l'annonce du rachat de l'américain Bioverativ, spécialisé dans les traitements contre l'hémophilie, une opération jugée coûteuse par plusieurs analystes.Air France-KLM pâtissait (-2,55% à 12,79 euros) d'un abaissement de sa recommandation à "neutre" contre "surperformer" auparavant par Davy.LVMH prenait à l'inverse 0,66% à 242,55 euros. Le styliste français Hedi Slimane a été nommé directeur de la création artistique et de l'image de la maison de luxe Céline, a annoncé dimanche le groupe qui détient la marque parisienne depuis 1996.Airbus progressait de 0,25% à 93,02 euros. Airbus Helicopters, sa branche hélicoptères, a enregistré 335 commandes nettes en 2017, un chiffre en recul par rapport à l'année précédente, mais avec plus d'appareils lourds, et a effectué 409 livraisons.Eiffage grappillait 0,12% à 96,98 euros après l'annonce qu'il allait reprendre, avec le britannique Kier, le contrat de leur partenaire en faillite Carillion pour la construction de la deuxième ligne ferroviaire à grande vitesse du Royaume-Uni HS2.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 22 janvier 2018 16h03)