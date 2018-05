La Bourse de Paris s'effrite à mi-séance avant l'emploi américain

La Bourse de Paris évoluait en légère baisse (-0,18%) vendredi à la mi-journée, digérant tranquillement une série de résultats d'entreprises, en attendant la publication du rapport sur l'emploi américain.A 14H00 (12H00 GMT), l'indice CAC 40 perdait 9,67 points à 5.491,99 points un volume d'échanges de 1,4 milliard d'euros. La veille, il avait fini en baisse de 0,50%.La cote parisienne a glissé dans le rouge à l'ouverture puis a évolué proche de l'équilibre, sans parvenir à inverser la tendance.La Bourse de New York s'orientait également vers une ouverture en baisse.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, perdait 0,23%, tandis que celui de l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,25% tout comme le Nasdaq, à dominante technologique."La journée restera sous surveillance avec les négociations commerciales sino-américaines qui doivent s'achever ce vendredi et le rapport sur l'emploi américain", a relevé Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.Les Etats-Unis et la Chine "ont reconnu que d'assez importants différends subsistaient" concernant leurs contentieux commerciaux, à l'issue de deux jours de pourparlers menés à Pékin par une délégation américaine de haut niveau, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle.Les craintes au sujet d'une guerre commerciale subsistent en toile de fond, alors que des droits de douane punitifs sur quelque 50 milliards de dollars d'exportations chinoises doivent entrer en vigueur aux Etats-Unis dans moins de trois semaines.Mais pour l'heure, le CAC 40 "est surtout marqué par la forte baisse de Société Générale et BNP Paribas, pénalisées par la baisse de leurs revenus", a indiqué M. Pichard.Du côté des indicateurs, l'agenda était riche des deux côtés de l'Atlantique.Le rapport sur l'emploi américain, attendu à 14H30, "est l'indicateur vedette de la semaine", ont souligné les stratégistes du courtier Aurel BGC."La véritable question à laquelle devra répondre ce rapport porte sur les tensions salariales", ont-ils précisé. Car "une nette accélération du salaire horaire", qui apparaîtrait dans plusieurs enquêtes, pourrait "justifier une remontée plus rapide des taux directeurs", selon eux.En France, la croissance du secteur privé s'est accélérée en avril, tirée par le secteur des services, selon l'indice PMI publié vendredi par le cabinet IHS Markit.Le déficit commercial français s'est légèrement accru en mars, pour atteindre 5,3 milliards d'euros contre 5 milliards en février, en raison d'un rebond partiel des importations, ont annoncé les Douanes.De leur côté, les ventes au détail dans la zone euro, baromètre de la consommation des ménages, ont très légèrement progressé (+0,1%) en mars par rapport à février, selon l'Office européen des statistiques Eurostat.Sur le terrain des valeurs, Société Générale chutait de 6,60% à 41,94 euros après avoir annoncé une nette hausse de son bénéfice net au premier trimestre, mais des recettes déprimées par l'affaiblissement du dollar.BNP Paribas reculait pour sa part de 2,18% à 62,02 euros, lesté par une nette baisse de son bénéfice net au premier trimestre, sous l'effet conjugué de dépenses exceptionnelles, d'effets de changes défavorables et d'un ralentissement sur les marchés.Air France-KLM plongeait de 3,89% à 8,01 euros, plombé par une perte nette de 269 millions au premier trimestre, creusée par trois jours de grève chez Air France, et la prévision d'un résultat d'exploitation 2018 en "baisse sensible". L'entreprise attendait aussi en début de soirée le résultat une consultation des salariés qui pourrait décider du sort du patron Jean-Marc Janaillac.Maisons du Monde s'élançait de 6,06% à 35,00 euros, alors que la société a publié des ventes en progression de 11,5% au 1er trimestre.EDF prenait 2,55% à 11,86 euros. Le groupe a annoncé l'acquisition d'un projet de parc éolien en mer d'une capacité de 450 mégawatts en Écosse.Pixium Vision lâchait à l'inverse 3,11% à 2,17 euros alors que la société a annoncé le succès de son augmentation de capital.Stef profitait (+3,56% à 106,20 euros) de son annonce de rachat à son concurrent italien Marconi de deux sites en Italie, afin de renforcer son réseau européen dédié aux produits alimentaires surgelés.(©AFP / 04 mai 2018 14h33)