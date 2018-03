La Bourse de Paris s'enfonce nettement avant de nouvelles annonces de Trump

La Bourse de Paris se montrait particulièrement défiante (-1,42%) jeudi à la mi-journée, lestée par les craintes de tensions commerciales accrues alors que Donald Trump doit annoncer dans la journée de nouvelles sanctions contre la Chine.A 13H34 (12H34 GMT), l'indice CAC 40 reculait de 74,50 points, à 5.165,24 points, dans un volume d'échanges de 1,4 milliard d'euros. La veille, il avait fini en léger repli de 0,24%.Après une ouverture dans le rouge, l'indice parisien a nettement accru ses pertes dans la matinée.De son côté, la Bourse de New York devrait également ouvrir en baisse, après avoir déjà reflué la veille dans le sillage de la Fed.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, s'affichait en repli (-0,76%), à l'instar du Nasdaq, à dominante technologique (-1,04%) et de l'indice élargi S&P 500 (-0,67%)."Les marchés boursiers s'affichent en baisse (ce jeudi) alors que les investisseurs restent nerveux face à une possible guerre commerciale", a souligné dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets.Selon les rumeurs qui circulent, a-t-il précisé, les Etats-Unis pourraient révéler des taxes portant sur quelque 60 milliards de dollars d'importations, ce qui a ébranlé l'humeur du marché.Le président américain a fait savoir mercredi qu'il annoncerait ce jeudi de nouvelles sanctions commerciales contre la Chine, qu'il accuse de vol de la propriété intellectuelle au détriment des entreprises américaines, renforçant les craintes d'un grave conflit commercial mondial.Cette nouvelle offensive protectionniste intervient tout juste deux semaines après la promulgation des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, suscitant la réprobation internationale et de profondes critiques au sein même du camp républicain.Dans ce contexte, "la Fed devrait rapidement passer au second plan", ont estimé les stratégistes du courtier Aurel BGC.La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, relevé d'un quart de point de pourcentage ses taux d'intérêt mercredi.En revanche, alors que de nombreux économistes pensaient qu'elle allait augmenter ses prévisions de hausses pour le reste de l'année, la banque centrale américaine ne projette toujours que deux relèvements de plus en 2018 après celui de mercredi.De son côté, la Banque d'Angleterre a annoncé jeudi qu'elle maintenait son taux d'intérêt à 0,5%, comme attendu par le marché, et a confirmé sa volonté d'un futur resserrement monétaire.Les investisseurs ont également dû digérer des indicateurs en demi-teinte en Europe.La croissance de l'activité privée en zone euro a de nouveau ralenti en mars et enregistre sa plus faible progression depuis plus d'un an, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit publiée jeudi.Le climat des affaires en France a pour sa part de nouveau légèrement fléchi en mars, tout comme la croissance du secteur privé.Le moral des entrepreneurs allemands a lui aussi enregistré un nouveau reflux en mars pour s'établir à 114,7 points, contre 115,4 points en février, avec un net repli des attentes pour les prochains mois, selon le baromètre Ifo publié jeudi.En revanche, les ventes au détail au Royaume-Uni ont rebondi de 0,8% en février sur un mois, grâce notamment à l'alimentaire.Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.Sur le front des valeurs, Wendel ne convainquait pas le marché (-4,66% à 137,20 euros). La société d'investissements a annoncé un retour dans le vert en 2017 et un changement dans sa gouvernance, avec l'arrivée prévue de Nicolas ver Hulst à la tête du conseil de surveillance.Altran cédait 3,03% à 13,44 euros. Le groupe français de conseil en technologie a lancé une augmentation de capital de 750 millions d'euros pour financer en partie l'acquisition du groupe américain Aricent, ce qui se traduira par une décote d'environ 30% du cours de l'action.Ingenico Group pâtissait (-4,48% à 63,52 euros) d'un abaissement de sa recommandation à "conserver" par Kepler Cheuvreux.Esso SAF progressait à l'inverse de 4,53% à 47,30 euros, sans être affecté par un bénéfice net 2017 en fort recul, pénalisé par des effets de stocks.Stallergenes Greer se repliait de 5,63% à 30,15 euros, lesté par une perte nette de 9,9 millions d'euros en 2017 et les défaillances de son usine d'Antony (Hauts-de-Seine), qui perdurent.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 22 mars 2018 15h09)