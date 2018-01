La Bourse de Paris sans élan en l'absence des Américains (-0,03%)

La Bourse de Paris était quasiment stable lundi (-0,03%) en cours d'après-midi, les investisseurs hésitant à se positionner alors que les marchés américains sont fermés.A 15H25 (14H25 GMT), l'indice CAC 40 cédait 1,91 point à 5.515,15 points dans un volume d'échanges de 1,19 milliard d'euros. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,52%.La cote parisienne a ouvert à l'équilibre avant de marquer un peu le pas puis de se stabiliser, lors d'une journée rendue atone par le Martin Luther King Day, férié aux Etats-Unis.Cela "signifie concrètement (...) que les traders vont laisser la place aux algorithmes de trading", a analysé dans une note Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.Les opérateurs de marché restaient néanmoins attentifs à la forte appréciation de l'euro face au dollar, la monnaie unique grimpant à de nouveaux plus hauts en un peu plus de trois ans, à 1,2288 dollar, aux alentours de 15H15 (14H15 GMT).Par ailleurs, "cette semaine marquera le début des publications financières de grands groupes européens. De ces dernières, nous pourrons mieux +jauger+ la valorisation actuelle des marchés mondiaux et déceler ainsi des potentielles distorsions entre les prix des titres sur les marchés et les valeurs intrinsèques des entreprises", ont noté les gérants de Barclays Bourse.Du côté des indicateurs, l'agenda du jour était dégarni en raison du jour férié outre-Atlantique, et les opérateurs de marché n'ont eu que la balance commerciale en zone euro à se mettre sous la dent.Celle-ci a enregistré en novembre un excédent commercial de 26,3 milliards d'euros, en hausse par rapport au même mois de 2016.Sur le front des valeurs, Airbus était quasiment stable (-0,06% à 90,35 euros), après avoir annoncé devancer Boeing en 2017 avec 1.109 commandes. Mais Airbus "n'aura pas d'autre choix que d'arrêter le programme" de l'A380 si Emirates ne passe aucune nouvelle commande, a annoncé lundi son directeur commercial John Leahy.Renault cédait 0,29% à 88,32 euros sans bénéficier d'une hausse de ses ventes mondiales en 2017 de 8,5%.Vivendi rebondissait (+2,52% à 23,97 euros) après son fort recul de vendredi, causé par un léger abaissement de ses prévisions de résultats pour 2017.Air France-KLM lâchait 3,68% à 12,84 euros. Le groupe a démenti formellement samedi avoir déposé une offre de rachat de la compagnie italienne en difficulté Alitalia.Foncière des Régions était pénalisé (-1,08% à 86,75 euros) par un abaissement de sa recommandation à "sous-pondérer" par JPMorgan, tout comme Lagardère (-2,27% à 25,79 euros), abaissé à "neutre" contre "acheter" précédemment par Odd BHF.Eurofins s'appréciait de 1,47% à 516,50 euros après l'acquisition de Tsing Hua, l'un des leaders des tests environnementaux à Taïwan.Europacorp gagnait 1,33% à 1,14 euros après l'annonce d'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant 22 postes.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 15 janvier 2018 15h39)