La Bourse de Paris sans tendance à la mi-journée

La Bourse de Paris évoluait sans conviction mardi à la mi-journée (+0,17%), dans une séance sans actualité majeure en dehors d'indicateurs économiques européens.A 12H08 (11H08 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 8,69 points à 5.264,87 points, dans un volume d'échanges de 1,04 milliard d'euros. La veille, l'indice avait fini sur un repli de 0,48%.Le marché parisien évoluait sans tendance marquée depuis l'ouverture, manquant de carburant pour aller de l'avant.Le marché ne s'est pas montré sensible à la publication du moral des investisseurs allemands. L'indicateur a flanché en février, mois marqué par un net recul des grandes Bourses mondiales sur fond de crainte de remontée des taux d'intérêt, selon un baromètre réalisé par l'institut ZEW.Les investisseurs restaient par ailleurs dans l'attente dans l'après-midi de la confiance du consommateur en zone euro pour le mois de février.En quête d'indices sur l'état d'esprit des banquiers centraux, les investisseurs devraient également rester attentifs à "l'évolution du dollar à la veille de la publication des minutes de la Fed", c'est-à-dire du compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de l'institution financière (FOMC), ont rappelé dans une note les experts de Mirabaud Securities Genève.Du côté des valeurs, Orange était en petite hausse de 0,22% à 13,58 euros. Le conseil d'administration du groupe de télécoms doit se prononcer mardi sur le renouvellement du mandat d'administrateur de son PDG, Stéphane Richard, première étape avant une reconduction à la tête de l'opérateur historique qui interviendra lors de la prochaine assemblée générale.Edenred bondissait de 6,88% à 27,50 euros, dopé par un bénéfice net et un chiffre d'affaires annuels "historiques" tirés par de "solides performances en Europe", selon le groupe, qui a affiché sa "confiance" pour 2018.Vicat grimpait de 4,31% à 67,70 euros, tiré par un bénéfice net en hausse de 2,2% en 2017 à 142 millions d'euros. Le groupe cimentier a toutefois affiché une marge opérationnelle en baisse, et se fixe comme priorité d'améliorer sa rentabilité en 2018.Alstom grignotait 0,24% à 33,72 euros, après avoir annoncé qu'il allait fournir 20 nouvelles rames destinées à la ligne 11 du métro parisien, un contrat de 157 millions d'euros.Enfin, DBV Technologies cédait 5,93% à 38,36 euros. Le groupe a fait savoir dans un communiqué mardi que sa position de trésorerie s'établissait à 137,9 millions d'euros au 31 décembre 2017, comparée à 256,5 millions d'euros un an auparavant.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 20 février 2018 13h03)