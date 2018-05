La Bourse de Paris a fini en petite hausse mercredi (+0,26%), une légère impulsion qui a toutefois permis à l'indice d'atteindre son plus haut niveau depuis décembre 2007 et d'améliorer son record annuel.L'indice CAC 40 a gagné 14,38 points à 5.567,54 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,3 milliards d'euros. La veille, il avait fini en légère hausse (+0,23%).Au terme d'une journée très hésitante, la cote parisienne a pris un peu d'élan et a également atteint un plus haut annuel en séance à 5.570,96 points."L'indice se maintient à des niveaux élevés, malgré de nombreuses inquiétudes notamment sur le plan géopolitique", a relevé auprès de l'AFP Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale de Oddo BHF Securities."Les investisseurs se rassurent avec une réalité économique plutôt positive à court ou moyen terme", a-t-il ajouté.Selon lui, "les marchés ont également réussi à faire un peu la part des choses face à l'administration américaine, entre la frénésie de communication du président et les mesures effectivement mises en place"."Ils restent donc extrêmement pragmatiques, même si les foyers de risques géopolitiques, en Corée du Nord ou au Moyen-Orient notamment sont de plus en plus nombreux", a estimé l'expert."Les volumes d'échanges sont toutefois faibles et la tendance reste fragile, a-t-il nuancé, car le marché manque un peu de carburant pour s'orienter plus nettement".La Corée du Nord a notamment menacé mercredi d'annuler le sommet prévu le mois prochain entre Kim Jong Un et Donald Trump si Washington cherchait à l'acculer à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire. Pyongyang a également annulé une rencontre de haut niveau avec la Corée du Sud.Les investisseurs ont surveillé également les tensions commerciales sino-américaines en pleine semaine de négociation de l'administration Trump avec ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine, mais aussi l'Union européenne, le Canada et le Mexique, à l'approche d'échéances déterminantes.Du côté des indicateurs, le taux d'inflation annuel de la zone euro a ralenti en avril et celui de l'Allemagne est resté stable à 1,6% en avril sur un an.Outre-Atlantique, la production industrielle a progressé plus qu'attendu en avril tandis que les mises en chantier de logements pour le même mois ont baissé à la surprise des analystes. Les stocks de pétrole brut ont pour leur part enregistré un recul la semaine dernière aux États-Unis.En matière de valeurs, Elior Group a chuté de 13,97% à 13,30 euros, pénalisé par l'abaissement de ses objectifs pour son exercice décalé 2017-2018, après des résultats préliminaires semestriels inférieurs aux attentes. Dans son sillage, Sodexo perdait 1,80% à 82 euros.Alstom a été dynamisé (+3,77% à 40,23 euros) par un bénéfice net en hausse de 64% sur son exercice décalé 2017/18, à 475 millions d'euros. Le groupe prévoit une nouvelle amélioration de sa marge cette année.Vallourec s'est élevé de 8,47% à 5,39 euros, après avoir reçu une offre ferme du groupe industriel Altifort, pour la reprise de ses sites de Cosne-sur-Loire (Nièvre) et Tarbes (Hautes-Pyrénées).Engie a reculé de 3,52% à 14,25 euros après que Citi a abaissé sa recommandation à "neutre".Spie a aussi perdu 3,37% à 17,47 euros, après avoir subi un abaissement de la sienne à "réduire" par HSBC.Fnac Darty a pris 6,25% à 94,35 euros. Le distributeur français et le groupe allemand Media Markt (magasins Saturn) ont annoncé avoir noué une alliance stratégique européenne, centrée sur les achats, les relations avec leurs fournisseurs et l'innovation.Worldline a bondi de 8,12% à 47,94 euros, stimulé par le relèvement de sa recommandation à "acheter" par Invest Securities.(©AFP / 16 mai 2018 19h28)