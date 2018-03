La Bourse de Paris se maintient dans le vert à la mi-journée

La Bourse de Paris restait en territoire positif lundi à la mi-journée (+0,22%), au cours d'une séance pauvre en indicateurs économiques et qui reste focalisée sur le rapport sur l'emploi américain.A 12H21 (11H21 GMT), l'indice CAC 40 prenait 11,82 points à 5.286,22 points, dans un volume d'échanges de 729 millions d'euros. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,39%.Le marché continue "de digérer les données mises en exergue" par le rapport sur le marché de l'emploi américain publié vendredi, "faute de grandes annonces économiques prévues ce-jour", expliquent dans une note les analystes de Saxo Banque.Le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis a montré à la fois une forte hausse des créations d'emplois en février et une progression modérée des salaires, éloignant ainsi les craintes d'un resserrement monétaire trop rapide.Du côté des valeurs, Airbus était stable (-0,09% à 98,24 euros), après la signature avec Turkish Airlines d'un protocole d'accord pour l'acquisition de 25 long-courriers A350-900 pour un montant au prix catalogue de 7,9 milliards de dollars.Sanofi évoluait également stable à 0,02% à 65,59 euros. L'anti-cholestérol innovant du groupe et son partenaire américain Regeneron, Praluent, a démontré une réduction globale des risques cardiovasculaires, comme son rival direct, le Repatha d'Amgen, mais aussi une baisse globale de la mortalité, selon les résultats d'une vaste étude clinique.Suez évoluait dans le vert (+2,83% à 12 euros), stimulé par l'annonce de l'énergéticien allemand RWE dimanche de vendre sa filiale innogy à son concurrent E.ON dans le cadre d'une vaste opération d'une valeur totale de plus de 20 milliards d'euros. Cette annonce tirait tout le secteur européen des "utilities" (service aux collectivités) à la hausse.EDF en profitait également (+1,71% à 11,04 euros). Le groupe a par ailleurs signé avec la Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) d'un accord portant sur le schéma industriel du projet de centrale EPR de Jaitapur, dans le sud-ouest de l'Inde.TF1 cédait 0,59% à 11,75 euros. Canal Plus, filiale de Vivendi (+1,08% à 21,50 euros) a annoncé samedi avoir décidé de rétablir totalement l'accès à TF1 pour ses abonnés et se dit prêt à trouver un accord avec la chaîne "sur une base raisonnable", selon un communiqué du groupe.Vinci Construction évoluait stable (-0,12% à 81,10 euros). Le groupe a remporté "à parts égales" avec la société allemande Hochtief un contrat de 460 millions d'euros pour construire la ligne 4 du métro de Copenhague, capitale du Danemark.Partouche chutait de 15,15% à 28,00 euros. Sept personnes, dont trois directeurs de casinos du groupe, ont été placées en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche par les policiers du Service central des courses et jeux (SCCJ) dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour "blanchiment de fraude fiscale", a-t-on appris de source proche de l'enquête.SuperSonic Imagine dégringolait de 13,16% à 1,70 euros, les investisseurs se montrant sensibles au procès intenté aux Etats-Unis par la société américaine Verasonics, qui l'accuse d'avoir violé certains de ses brevets, et au sujet duquel la société française affirme qu'elle se défendra "vigoureusement".CAC 40 (Euronext)(©AFP / 12 mars 2018 14h14)