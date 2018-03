La Bourse de Paris se maintient dans le vert en attendant la Fed

La Bourse de Paris se maintenait légèrement dans le vert (+0,27%) mardi en début d'après-midi, les investisseurs évitant les mouvements trop marqués dans l'attente d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine.A 13H44 (12H44 GMT), l'indice CAC 40 prenait 14,13 points, à 5.236,97 points, dans un volume d'échange de 966 millions d'euros. La veille, l'indice avait fini en nette baisse de 1,13%.La cote parisienne a ouvert en légère hausse, sans parvenir à décoller vraiment par la suite.De son côté, la Bourse de New York devrait ouvrir stable, au lendemain d'un net recul sous le coup de la lourde chute de Facebook, et du secteur technologique dans son sillage, après des révélations sur une affaire impliquant la gestion des données personnelles sur le réseau social.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, évoluait à l'équilibre (+0,01%), à l'instar du Nasdaq, à dominante technologique (-0,01%) et de l'indice élargi S&P 500 (+0,09%)."Les investisseurs restent prudents dans l'environnement géopolitIque actuel" entre les craintes de guerre commerciale et les révélations concernant Facebook, a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets"Le marché a les yeux tournés vers la Réserve fédérale américaine en attendant la décision de demain (mercredi) qui, vraisemblablement, laisse peu de place au doute. Vu l'évolution du marché du travail américain et le rythme de l’inflation, tout plaide pour une nouvelle hausse" d'un quart de point de pourcentage des taux directeurs de l'institution, a également estimé Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.Selon lui, "ce scénario est déjà pleinement intégré dans les cours" et "la vraie inconnue concerne le rythme d’appréciation des taux, qui dépend étroitement de l’analyse faite de l’économie américaine et de son évolution future".Du côté des indicateurs, le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers allemands s'est effondré en mars.Parmi les valeurs, Publicis perdait 0,37% à 58,88 euros. Le groupe a annoncé lors d'une journée investisseurs vouloir transformer le groupe pour accélérer sa croissance organique à 4% en 2020, mais s'est fixé un objectif de marge plus modeste que celui évoqué précédemment.CGG profitait (+4,36% à 1,65 euro) du relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par Barclays.Gecina bénéficiait également (+1,27% à 143,40 euros) de la remontée de la sienne à "acheter" par Natixis.A l'inverse, Bic (-7,40% à 76,35 euros) était pénalisé par le début de suivi de son titre avec la recommandation "vendre" par UBS.Assystem progressait de 0,47% à 31,85 euros, soutenu par un bénéfice net consolidé de 404,1 millions d'euros en 2017, gonflé par la vente de ses activités dans l'automobile et l'aéronautique.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 20 mars 2018 14h16)