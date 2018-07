La Bourse de Paris se pose des questions sur la tech et privilégie la prudence

La Bourse de Paris s'installait prudemment à l'équilibre mardi matin (-0,03%), les investisseurs se posant de nombreuses questions sur les valeurs technologiques américaines avant la publication des résultats d'Apple attendue dans la soirée.A 09H45, l'indice CAC 40 perdait 1,80 point à 5.489,42 points. La veille, il avait fini en baisse de 0,37%, déjà fragilisé par les interrogations autour de ce secteur, tout comme Wall Street qui a clôturé en recul quelques heures plus tard."Les valeurs technologiques sont sous les feux des critiques; la baisse vertigineuse de Facebook ravivant les craintes de survalorisation", a noté Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque."Les marchés européens ont commencé la semaine du mauvais pied hier" et "les places américaines ont connu une faiblesse similaire, Nasdaq en tête", les fragilités sur le secteur de la tech "apparues la semaine passée prenant de l'ampleur" et "continuant à peser", a estimé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets, dans une note.Wall Street a fini également en recul dans la soirée, affaiblie par le reflux du secteur technologique.Les derniers événements sur "la tech laisse un goût amer, alors que les investisseurs se tournent vers Apple", qui doit publier ses résultats dans la soirée, a ajouté M. Hewson.Du côté des indicateurs, l'inflation en juillet et la croissance au deuxième trimestre en zone euro sont attendus. En France, l'inflation a accéléré en juillet.Aux États-Unis, les dépenses et revenus des ménages en juin et la confiance des consommateurs (Conference Board) en juillet sont également prévus.Avant l'ouverture de la place parisienne, la Banque du Japon (BoJ) a annoncé de petits ajustements afin d'introduire davantage de flexibilité dans son programme de rachat d'actifs, cinq ans après le lancement d'une vaste réforme monétaire qui a pour l'instant échoué, mettant ainsi fin à des rumeurs qui évoquaient des mesures plus radicales.La Réserve fédérale américaine commencera pour sa part une réunion de deux jours qui ne sera pas suivie cette fois-ci d'une conférence de presse, mais interviendra dans une atmosphère un peu inhabituelle, puisque la semaine dernière, le président Donald Trump a rompu avec des décennies de tradition du respect de l'indépendance de la banque centrale en critiquant ouvertement la politique monétaire.(©AFP / 31 juillet 2018 10h03)