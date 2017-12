La Bourse de Paris se replie, la sobriété restant de mise avant fin 2017

La Bourse de Paris reculait très légèrement (-0,13%) jeudi matin, la sobriété restant de mise quelques jours avant de finir l'année 2017, sur un marché en panne de volume et d'actualité.A 09H12 (07H12 GMT), l'indice perdait 6,90 points à 5.361,94 points. La veille, il avait fini à l'équilibre (+0,08%).Le manque d'animation mercredi à Wall Street, qui a très légèrement progressé, et la stabilisation du prix du baril de pétrole n'aidaient pas la place parisienne à trouver une tendance affirmée."Les principaux indices américains ont fini en légère hausse hier soir dans une séance que l'on peut qualifier de très calme", la progression des valeurs technologiques contrebalançant une baisse du secteur énergétique, ont souligné les experts de Mirabaud Securities Genève.Le pétrole new-yorkais a terminé en baisse mercredi, touché par des prises de bénéfices après avoir atteint des plus hauts en deux ans et demi la veille."Attention cependant au mouvement des devises", ont averti les experts de Mirabaud, car "l'euro face au dollar se rapproche de plus en plus du niveau psychologique des 1,20".La monnaie européenne se hissait au-dessus de 1,19 dollar jeudi juste après l'ouverture des marchés européens, alors qu'il valait mercredi vers 22H00 GMT (23H00 à Paris) 1,1889 dollar.Du côté des indicateurs, l'agenda sera essentiellement américain ce jeudi avec les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis.Avant l'ouverture des marchés européens, le Japon a pour sa part publié les chiffres de sa production industrielle, marqués par une augmentation de 0,6% sur un mois en novembre.Sur le terrain des valeurs, AccorHotels montait de 0,18% à 42,15 euros alors que le groupe a annoncé être entré en négociation avec un groupe d'investisseurs français et internationaux afin de céder une partie du capital d'AccorInvest, la nouvelle entité du géant hôtelier regroupant ses activités immobilières.Le secteur pétrolier calait, à l'instar des cours du brut, après un début de semaine très dynamique. Total évoluait à l'équilibre (+0,05% à 46,56 euros), tout comme TechnipFMC (-0,02% à 26,46 euros).CAC 40 (Euronext)(©AFP / 28 décembre 2017 09h44)