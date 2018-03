La Bourse de Paris stable après Wall Street (+0,03%)

La Bourse de Paris était stable (+0,03%) mercredi après l'ouverture en baisse de Wall Street, le marché étant frileux après la démission de Gary Cohn, le principal conseiller économique de Donald Trump.A 15H35 (14H35 GMT), l'indice CAC 40 grignotait 1,57 point à 5.171,80 points, dans un volume d'échanges de 1,45 milliard d'euros. La veille, il avait fini quasiment stable (+0,06%).La cote parisienne a ouvert en recul avant de limiter ses pertes, sans parvenir néanmoins à prendre de l'élan, les investisseurs étaient inquiets de l'annonce du départ de Gary Cohn."Le désormais ancien conseiller économique de Donald Trump était la clé de voûte du président chargé d'élaborer les projets de réforme fiscale et de rénovation des infrastructures. La démission d'hier soir va donc ralentir cette dernière réforme centrale pour le gouvernement américain et laisser le champ libre, à la Maison blanche, à un groupe de conseillers favorables au protectionnisme", ont analysé dans une note les experts de Mirabaud Securities Genève.Dans ce contexte, les indicateurs publiés dans la matinée n'ont eu que peu d'influence sur le marché.La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro en 2017 a été révisée à la baisse, à 2,3%.De son côté, le déficit commercial français s'est à nouveau creusé en janvier pour atteindre 5,6 milliards d'euros contre 3,6 milliards le mois précédent, après s'être fortement dégradé au cours de l'année dernière.Mais l'agenda était surtout dominé par les Etats-Unis, où sont attendues les données ADP de l'emploi dans le secteur privé pour le mois de février.Le pays a également publié les chiffres de son déficit commercial, qui s'est creusé en janvier, au plus haut depuis plus de 9 ans.En matière de valeurs, Maisons du Monde reculait de 6,65% à 32,30 euros, pénalisé par des perspectives 2018 jugées décevantes.TF1 prenait 1,07% à 11,33 euros. Le régulateur des télécoms a estimé que la chaîne "doit rester gratuite".Mersen se repliait de 2,20% à 37,85 euros, sans profiter de la publication mercredi d'un bénéfice net de 40 millions d'euros en 2017, multiplié par plus de 12, soutenu par la croissance des ventes et l'amélioration de sa performance opérationnelle.ADP bondissait de 6,59% à 176,30 euros après des informations de presse selon lesquelles le gouvernement français chercherait à vendre l'intégralité de sa participation de 50,6% dans le groupe. "Rien n'est décidé", a indiqué Bercy à l'AFP. ADP n'a pas fait de commentaire. Vinci, qui détient 8% d'ADP et est considéré comme un repreneur potentiel, prenait 0,35% à 79,92 euros.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 07 mars 2018 15h49)