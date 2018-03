La Bourse de Paris sur la réserve à la mi-journée

La Bourse de Paris restait sur ses gardes mercredi à la mi-journée (-0,41%), à quelques heures d'une décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) dont la réunion entamée mardi devrait déboucher sur une hausse des taux d'intérêt.A 13H25 (12H25 GMT), l'indice CAC 40 perdait 21,55 points à 5.230,88 points, dans un volume d'échanges d'environ un milliard d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,57% à 5.252,43 points.La Bourse de Paris a ouvert à l'équilibre avant de perdre progressivement du terrain.De son côté, la Bourse de New York devrait ouvrir en repli, malgré une progression la veille liée à une forte hausse des cours du pétrole.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, était en légère baisse (-0,16%), à l'instar du Nasdaq, à dominante technologique (-0,42%) et de l'indice élargi S&P 500 (-0,14%)."Il n'y a aucune surprise à attendre du côté de la hausse des taux" de la Fed "qui est déjà actée", ont estimé dans une note les analystes de Saxo Banque.Selon eux, "l'enjeu est vraiment de canaliser au mieux les attentes des investisseurs" sur le rythme de relèvement des taux "qui fait encore beaucoup débat dans les salles de marché".Un communiqué sera publié mercredi à 18H00 GMT par la Fed ainsi que de nouvelles prévisions économiques sur la croissance, l'inflation, le taux de chômage et surtout les hausses de taux envisagées l'an prochain.Les investisseurs restaient également vigilants à la politique commerciale des Etats-Unis, après les annonces douanières du président américain.L'agenda des indicateurs était lui aussi essentiellement américain, avec les chiffres de la balance des comptes courants au quatrième trimestre 2017, qui a vu son déficit se creuser plus que prévu, des reventes de logements en février ainsi que du niveau hebdomadaire des stocks de pétrole.Parmi les valeurs, Vivendi avançait de 0,75% à 21,56 euros. Le groupe de médias, qui avait tenté de prendre le contrôle d'Ubisoft (+2,07% à 69,98 euros), a jeté l'éponge en vendant sa participation de 27,27% dans le capital de l'éditeur français de jeux vidéo pour deux milliards d'euros, mais réalisé au passage une confortable plus-value.Ubisoft a parallèlement trouvé un partenaire stratégique, le géant chinois de l'internet Tencent, qui va entrer à son capital à hauteur de 5%.Airbus cédait 1,40% à 95,08 euros. Le conseil d'administration du groupe aéronautique a annoncé qu'il désignerait le successeur de son président exécutif Tom Enders à la fin de l'année 2018. Ce choix devra être entériné par l'assemblée générale 2019 des actionnaires du constructeur aéronautique.Hermès s'adjugeait 3,20% à 467,50 euros, dynamisé par un bénéfice net qui a progressé de 11% l'an dernier à 1,22 milliard d'euros, et par une marge opérationnelle "historique" de 34,6%, grâce au succès de ses sacs.Enfin, Nexans prenait la tête de l'indice SBF 120 (+4,39% à 44,72 euros), soutenu par un relèvement de sa recommandation à "neutre" par Exane BNP Paribas contre "sous performance" auparavant.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 21 mars 2018 13h49)