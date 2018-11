La Bourse de Paris suspendue à la rencontre Trump-Xi

La Bourse de Paris a terminé quasi stable vendredi (-0,05%), les investisseurs restant sur leurs gardes en attendant de connaître l'issue de la rencontre entre les présidents américain et chinois en marge du G20.L'indice CAC 40 a perdu 2,33 points à 5.003,92 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,46%.Au cours de la semaine écoulée, l'indice a pris 1,15%. Il a toutefois perdu 5,81% depuis le premier janvier.La cote parisienne s'est montrée hésitante, changeant plusieurs fois de tendance au cours de la séance."Les investisseurs attendent beaucoup ce qui pourra ressortir des différentes réunions en marge du G20 pour prendre des décisions", a commenté auprès de l'AFP Yann Azuelos de Mirabaud France.Le sommet des vingt plus grandes puissances mondiales débute ce vendredi à Buenos Aires, mais son point d'orgue sera sans aucun doute la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, prévue en marge des réunions officielles.Les investisseurs sont à l'affût d'un signal suggérant une amélioration des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, tandis que la guerre douanière entre les deux puissances mondiales pèse déjà sur la croissance mondiale."Il risque de ne pas y avoir de décision, mais un signe indiquant que la situation peut s'assouplir permettra de créer un appel d'air à court terme sur les marchés", a précisé M. Azuelos."Mais cela ne changera pas la donne pour 2019, qui s'annonce comme une année compliquée", a-t-il également averti.Du côté des indicateurs, l'inflation a ralenti dans la zone euro en novembre.Publié avant l'ouverture, le PMI manufacturier chinois pour novembre a été marqué par un nouveau recul de l'activité, au plus bas depuis juillet 2016.En matière de valeurs, le secteur automobile a terminé dans le rouge: Faurecia a reculé de 6,26% à 34,42 euros, Plastic Omnium de 2,01% à 23,44 euros, Valeo de 1,33% à 25,20 euros, Peugeot de 0,36% à 19,40 euros et Renault de 0,56% à 62,05 euros.Dans ce contexte prudent, le secteur bancaire a également terminé en terrain négatif. BNP Paribas a perdu 0,89% à 44,38 euros, Société Générale 1,13% à 32,46 euros et Crédit Agricole 0,76% à 10,97 euros.Euronext CAC40(©AFP / (30 novembre 2018 18h18)