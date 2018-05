La Bourse de Paris termine en légère hausse, soutenue par l'euro

La Bourse de Paris s'est hissée dans le vert (+0,23%) mardi, les investisseurs profitant de l'affaiblissement de l'euro face au dollar pour alimenter la hausse de l'indice, qui navigue à ses plus hauts niveaux annuels.L'indice CAC 40 a gagné 12,48 points à 5.553,16 points, son plus haut niveau de clôture depuis le début de l'année, dans un volume d'échanges de 3,6 milliards d'euros. La veille, l'indice avait fini stable (-0,02%)."Le marché est un peu plus animé que les jours précédents", a commenté auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion."Le facteur positif aujourd'hui est clairement le net affaiblissement de l'euro par rapport au dollar, ce qui favorise un certain nombre de titres d'entreprises qui ont une activité et facturent en dollar", a-t-il ajouté.L'euro chutait face au billet vert, perdant le terrain gagné depuis trois séances et touchant un plus bas depuis fin 2017.La Bourse de Paris a aussi fait preuve d'une "bonne résistance face au repli assez marqué de Wall Street, handicapée notamment par la remontée des taux d'intérêt", a précisé l'expert.Le taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain à dix ans s'est fortement tendu, à 3,061% contre 3,002% lundi à la clôture, franchissant un plus haut depuis sept ans.Du côté des indicateurs, la croissance économique en zone euro a fortement ralenti au premier trimestre et la production industrielle a enregistré une hausse de 0,5% en mars."L'autre élément qui a un peu animé la séance, ce sont les résultats d'entreprises, avec une forte déception sur Iliad", a indiqué M. Larrouturou. Iliad, maison-mère de Free, a plongé de 19,52% à 133,20 euros, pénalisée par l'annonce d'une perte d'abonnés au fixe au premier trimestre et un chiffre d'affaires inférieur au consensus. Ce décrochage a affecté ses concurrents Orange (-3,20% à 14,53 euros) et Bouygues (-1,08% à 42,07 euros).CAC Euronext(©AFP / 15 mai 2018 18h24)