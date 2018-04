La Bourse de Paris termine le mois d'avril au-dessus des 5.500 points

La Bourse de Paris a clôturé en hausse lundi (+0,68%) et a fini le mois d'avril au-dessus des 5.500 points, poursuivant sa dynamique positive à la veille d'un jour férié sur de nombreuses places financières.L'indice CAC 40 a pris 37,31 points à 5.520,50 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,6 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,54%.La cote parisienne a ouvert en léger recul avant de vite changer de tendance pour s'ancrer dans le vert. Elle a accéléré le pas en fin de séance, dépassant le seuil des 5.500 points qu'elle n'avait plus atteint depuis fin mars."Nous restons sur la même dynamique que nous avons depuis plusieurs séances maintenant, à savoir une microéconomie qui se porte bien, des indicateurs macroéconomiques qui ne s'effondrent pas non plus et un apaisement sur le terrain géopolitique et commercial", a indiqué à l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.La séance a également été peu animée car il s'agit de la veille d'un jour férié sur de nombreuses places financières, selon l'analyste."A la fin de la semaine, il pourrait y avoir un rattrapage assez important avec un agenda macroéconomique et microéconomique qui devrait se densifier", a noté M. Tuéni.Dans les jours qui viennent, plusieurs thèmes devraient en effet occuper les investisseurs, notamment les relations commerciales avec les Etats-Unis.Ce dossier restera au premier plan: les exemptions sur les taxes à l'importation d'acier et d'aluminium annoncées par l'administration américaine, dont ont bénéficié entre autres les pays membres de l'UE, expirent mardi.Les acteurs de marchés auront également les yeux rivés sur la banque centrale américaine, qui tient à partir de mardi une réunion de deux jours de son Comité de politique monétaire. L'inflation sur un an aux Etats-Unis vient de toucher l'objectif des 2% que la Réserve fédérale (Fed) estime sain pour l'économie.Les marchés ne s'attendent pas à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt dès ce rendez-vous mais elle pourrait, dans son communiqué, prendre acte de la remontée de l'inflation et signaler ainsi de futurs relèvements des taux.Très attendus, les chiffres du chômage et de l'emploi en avril aux Etats-Unis seront dévoilés vendredi.La Chine a dévoilé de son côté un léger ralentissement de l'activité manufacturière en avril.En zone euro, la croissance des crédits accordés par les banques aux particuliers et aux entreprises de la région a décéléré en mars.Sur le front des valeurs, Vivendi a fini en tête du CAC 40, s'appréciant de 2,58% à 21,89 euros. Le directeur général de Telecom Italia, Amos Genish, a déclaré qu'il démissionnerait si le fonds américain Elliott prévalait face à Vivendi, l'actionnaire principal de l'opérateur italien.AccorHotels a gagné 1,98% à 46,87 euros après avoir annoncé le rachat de l'hôtelier suisse Mövenpick Hotels and Resorts pour 482 millions d'euros (560 millions de francs suisses).Eurofins a pris 3,18% à 447,80 euros après avoir annoncé l'acquisition de l'américain Covance Food Solutions pour 670 millions de dollars.TF1 est monté de 4,02% à 10,35 euros, soutenu par la finalisation de l'acquisition de 78,07% du capital de l'éditeur de sites internet Auféminin.Fnac Darty a été dopé (+5,83% à 89 euros) par un début de suivi à "acheter" par Bryan Garnier.Technicolor s'est élancé de 9,08% à 1,36 euro, rebondissant après avoir lourdement chuté la semaine précédente.Safran a progressé de 2,33% à 97,46 euros, poursuivant sur sa lancée après avoir annoncé la semaine dernière une progression de 12% de son chiffre d'affaires et avoir confirmé ses perspectives pour 2018.A l'inverse, Imerys a reculé de 5,91% à 75,60 euros. Si la société a publié des ventes et un bénéfice net en hausse au premier trimestre, elle souffrait toutefois d'une marge opérationnelle en repli de 0,4 point, jugée décevante par les analystes.CAC Euronext(©AFP / 30 avril 2018 18h14)