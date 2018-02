La Bourse de Paris toujours bien orientée à mi-séance (+0,51%)

La Bourse de Paris restait bien orientée vendredi à mi-séance (+0,51%), le rebond se poursuivant lors d'une journée animée par de nombreuses publications d'entreprises.A 11H50 (10H50 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 26,89 points à 5.249,41 points. La veille, il avait fini en progression de 1,11%.La cote parisienne a ouvert en hausse et a ensuite conservé cette tendance positive, soutenue par des résultats de bonne facture.Les investisseurs semblaient dans de bonnes dispositions, et même les chiffres de l'inflation américaine plus élevés que prévu mercredi n'ont pas entamé leur envie de se repositionner sur les actions.De la même façon, ils semblaient mettre de côté leurs inquiétudes sur la hausse du marché obligataire souverain, lequel restait pourtant à des niveaux élevés."Le calme retrouvé ces derniers jours sur les marchés reste fragile alors que l'évolution du dollar contre euro continue d'affecter les actions européennes", nuance cependant dans une note Franklin Pichard, directeur général délégué de Kiplink Finance.En effet, l'euro demeurait à un niveau élevé, s'affichant vendredi vers 11H00 GMT très proche du seuil de 1,25 dollar. Or, un euro élevé est peu propice aux sociétés exportatrices.Toutefois, pour M. Pichard, "d'autres catalyseurs sont de nature à rassurer à court terme, que ce soit l'absence de signe d'une accélération économique majeure aux Etats-Unis malgré la réforme fiscale, mais aussi l'anticipation que les socialistes allemands (SPD) semblent accepter l'accord de gouvernement en coalition avec Angela Merkel"."Dans ce contexte, la majeure partie des analystes restent convaincus de la capacité résiduelle de rattrapage de la zone euro d’un point de vue macro- et micro-économique, et en tirent comme conclusion de rester centrés sur les valeurs plutôt domestiques", explique-t-il.Du côté des indicateurs, l'agenda était essentiellement américain. Les Etats-Unis dévoileront ainsi les mises en chantier de logements pour janvier ainsi que les prix à l'importation sur ce même mois.De son côté, le Royaume-Uni a dévoilé des ventes au détail moroses en janvier.Sur le front des valeurs, Danone prenait 2,40% à 65,66 euros grâce à un bond de 42,6% de son bénéfice net en 2017 à 2,4 milliards d'euros.Renault était dopé (+2,71% à 88,37 euros) par un bénéfice net 2017 "record", en hausse de 50% à 5,1 milliards d'euros.EDF était bien orienté (+6,86% à 10,83 euros), soutenu par un bénéfice net 2017 en hausse grâce notamment à l'effet d'une cession.Air France-KLM, à l'inverse, reculait de 5,79% à 10,08 euros. Le transporteur a enregistré un bénéfice d'exploitation en hausse de 42% en 2017, mais il affiche une perte nette de 274 millions d'euros liée à une opération comptable après un changement de régime des fonds de pension aux Pays-Bas.Vivendi souffrait (-6,67% à 20,72 euros) d'un quatrième trimestre 2017 mitigé.Faurecia reculait de 3,26% à 68,34 euros après l'annonce d'un bénéfice net part du groupe en repli de 4,3% en 2017.Pharmagest s'envolait de 7,68% à 50,50 euros grâce à un chiffre d'affaires en 2017 en hausse de 14,35%.Eutelsat grimpait de 8,69% à 18,44 euros malgré un bénéfice net en repli de 18,6%, sur le premier semestre de son exercice décalé, après avoir confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours et les suivants.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 16 février 2018 12h34)