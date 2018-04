La Bourse de Paris toujours bien orientée à mi-séance

La Bourse de Paris restait dans le vert mercredi à mi-séance (+0,32%), le marché se focalisant sur des résultats d'entreprises bien accueillis des deux côtés de l'Atlantique.A 13H27 (11H27 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 17,48 points à 5.371 points dans un volume d'échanges de 1,3 milliard d'euros. La veille, l'indice avait fini en hausse de 0,76%.La cote parisienne a ouvert en petite hausse, conservant cette tendance toute la matinée.La Bourse de New York s'orientait également vers une ouverture en territoire positif, au lendemain d'une nette hausse soutenue par des résultats d'entreprises encourageants.Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, gagnait 0,33%, à l'instar de l'indice élargi S&P 500 (+0,38%), tandis que le Nasdaq, à dominante technologique, prenait 0,38%."Les actions montent en Europe ce matin alors que le sentiment s'améliore dans le monde (...) Tandis que le conflit syrien et les incertitudes sur le commerce mondial sont entre parenthèses, les investisseurs pourraient rester acheteurs", note David Madden, un analyste de CMC Markets."Les bonnes publications (...) réveillent l'optimiste des investisseurs, mais il reste à voir si cela sera suffisant pour que la tendance haussière s'installe à nouveau à court terme", nuancent de leur côté les stratégistes du courtier Aurel BGC, qui précisent que "les négociations entrent dans le vif du sujet sur les différentes thématiques qui ont animé le marché, du conflit commercial avec la Chine aux craintes au sujet d'une dégradation de la relation entre Washington et Moscou".Du côté des indicateurs, l'agenda était fourni, avec notamment la deuxième estimation de l'inflation en mars en zone euro. L'Office européen des statistiques a légèrement revu à la baisse le taux d'inflation en glissement annuel, à 1,3%, contre 1,4% dans sa première estimation.Au Royaume-Uni, l'inflation a ralenti à 2,5% en mars sur un an.Les Etats-Unis dévoileront de leur côté les stocks hebdomadaires de pétrole. Dans la soirée sera également publié le "Livre Beige", un rapport de conjoncture publié par la Réserve fédérale américaine.Sur le front des valeurs, Rémy Cointreau reculait de 1,73% à 113,70 euros, sans profiter de ventes 2017/2018 en hausse de 2,9%.Danone était dopé (+2,30% à 687,58 euros) par la hausse de ses ventes de 10,8% à 6 milliards d'euros au premier trimestre 2018.Total gagnait 0,91% à 49,36 euros après avoir annoncé qu'il va acheter 74% de Direct Energie pour 1,4 milliard d'euros.Lagardère cédait 0,73% à 23,23 euros. Le groupe a indiqué négocier avec Czech Media Invest, premier groupe de médias tchèque, pour lui vendre sa presse magazine en France, qui compte en particulier Elle et Télé 7 jours.Imerys gagnait 4,60% à 79,60 euros après avoir dit engager une "réflexion stratégique" sur l'avenir de sa division Toiture, leader français du secteur.Sequana montait de 1,12% à 0,63 euro, après avoir finalisé la vente de sa division Arjowiggins Security au groupe d'investissement suisse Blue Motion Technologies Holding.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 18 avril 2018 14h03)