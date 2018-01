La Bourse de Paris toujours bien orientée après Wall Street

La Bourse de Paris demeurait dans le vert vendredi (+0,32%), après l'ouverture en ordre dispersé de Wall Street, le marché reprenant des couleurs pour terminer la semaine.A 15H47 (14H47 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 17,99 points, à 5.506,54 points, dans un volume d'échanges de 1,9 milliard d'euros. La veille, il avait fini en baisse de 0,29%.Après une ouverture en hausse, la cote parisienne a gardé cette tendance positive, poursuivant son rebond dans le sillage des records atteints par Wall Street la veille.Les investisseurs avaient une salve d'indicateurs à scruter, avec en particulier l'inflation américaine, qui a progressé de 0,1% en décembre, un niveau moindre que prévu sous l'effet d'un repli des prix dans le secteur de l'énergie. Sur un an, l'inflation progresse toutefois de 2,1%.Par ailleurs, les ventes au détail dans le pays ont augmenté en décembre.La Chine a quant à elle publié son commerce extérieur en décembre, marqué par un rebond vigoureux en 2017, avec toutefois un déséquilibre aggravé des échanges avec les États-Unis.Sur le front des valeurs, Vivendi souffrait (-4,16% à 23,28 euros) du léger abaissement de ses prévisions de résultats pour 2017 en raison de coûts de restructuration exceptionnels enregistrés en fin d'année chez Canal+.Carrefour prenait 2,03% à 17,84 euros: le groupe de distribution va racheter pour environ 79 millions à Conforama ses 17% de participation dans le numéro deux français de déstockage en ligne Showroomprivé, qui effectuait un bond de 49,34% à 10,20 euros.Kering perdait 1,03% à 404,20 euros alors que le groupe de luxe envisage de distribuer l'essentiel de ses titres dans l'équipementier sportif allemand Puma à ses actionnaires, au premier rang desquels la holding Artemis de la famille Pinault, pour se consacrer au luxe.Suez cédait 2,27% à 13,55 euros après avoir signé un accord pour créer une coentreprise avec NWS, une de ses filiales chinoises, et SE Environment, groupe chinois présent dans la valorisation des déchets.Neopost s'appréciait de 4,73% à 25,66 euros dans le sillage de son concurrent américain, Pitney Bowes, qui, selon des informations de presse, pourrait intéresser les groupes Carlyle et Blackstone.Icade gagnait 2,57% à 83,70 euros après des informations de presse évoquant un intérêt de Foncière des Régions (-2,51% à 87,45 euros).CAC 40 (Euronext)(©AFP / 12 janvier 2018 15h58)