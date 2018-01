La Bourse de Paris toujours dans le rouge après Wall Street

La Bourse de Paris restait mardi dans le rouge (-0,62%) après l'ouverture en baisse de Wall Street, les investisseurs se montrant frileux alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) débute une réunion de deux jours.A 15H35 (14H35 GMT), l'indice CAC 40 cédait 34,17 points, à 5.487,42 points, dans un volume d'échanges de 1,71 milliard d'euros. La veille, il avait fini en léger repli de 0,14%.La cote parisienne a ouvert en recul, sans parvenir ensuite à retrouver l'équilibre malgré de bons chiffres économiques. Et la remontée de l'euro face au dollar en cours d'après-midi a encore accentué cette tendance négative."Clairement, la hausse du marché mondial de la dette souveraine a troublé les investisseurs et freiné les actifs plus risqués", note Neil Wilson, analyste chez ETX Capital.Après s'être fortement tendu lundi, le marché obligataire reprenait son souffle, sans rassurer pour autant les opérateurs.Dans ces circonstances, les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed, qui démarre ce mardi jusqu'à mercredi, seront disséquées par les marchés.Faisant également preuve de prudence avant le discours sur l'état de l'Union que prononcera le président américain, Donald Trump, mardi soir, les investisseurs n'ont au final que peu réagi aux nombreuses statistiques du jour.Ainsi, la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a atteint 2,5% en 2017, soit son niveau le plus élevé depuis 10 ans.En France, la croissance a atteint 1,9% l'année écoulée, avec un quatrième trimestre dynamique (+0,6%).L'Allemagne a de son côté publié les chiffres de l'inflation, qui a décéléré en janvier à 1,6% sur un an, après 1,7% en décembre.Outre-Atlantique, les prix des logements se sont de nouveau inscrits en progression en novembre.Sur le front des valeurs, Pernod Ricard était aidé (+0,86% à 129,20 euros) par le relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par JPMorgan.Le secteur lié au pétrole était en berne sur fond de baisse des cours de l'or noir. TechnipFMC cédait 2,47% à 26,02 euros, Total reculait de 0,97% à 46,84 euros et Vallourec de 2,64% à 5,60 euros.Essilor montait de 1,46% à 114,80 euros. L'italien Luxottica, avec lequel il doit fusionner, a enregistré une hausse de 0,8% de son chiffre d'affaires en 2017.Cegedim était dopé (+7,71% à 41,90 euros) par la hausse de son chiffre d'affaires de 6,6% (données publiées) en 2017 et le relèvement de sa prévision de rentabilité pour l'exercice.Soitec était bien orienté (+4,95% à 67,85 euros), poursuivant sur sa bonne tendance de la veille dans le sillage du relèvement des perspectives de croissance d'AMS, fabricant autrichien de semi-conducteurs coté en Suisse.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 30 janvier 2018 16h04)