La Bourse de Paris toujours dans le vert après les débuts de Wall Street

La Bourse de Paris se maintenait dans le vert (+0,62%) vendredi, dans la foulée des premiers pas positifs de Wall Street, retrouvant un peu d'allant au terme d'une semaine poussive.A 15H32 (14H32 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 33,88 points à 5.528,71 points dans un volume d'échanges de 1,8 milliard d'euros. La veille, il avait fini stable (+0,02%).Après des premiers échanges à l'équilibre, la cote parisienne a clairement opté pour l'optimisme et n'a pas varié depuis."Les indices européens avaient commencé la séance sur une note moribonde, mais en cette journée d'échéances mensuelles, la hausse reprend ses droits", ont noté les analystes d'Aurel BGC.La journée est en effet marquée par l'arrivée à échéance de plusieurs contrats et options sur les indices (séance dite des "trois sorcières"), ce qui génère des volumes d'échanges plus étoffés et accentue les tendances.Du côté des indicateurs, les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé de 1,5% en décembre sur un mois, plombées par l'alimentaire et les biens de consommation domestique.Outre-Atlantique, la première estimation du moral des ménages pour janvier (Université du Michigan) est également à l'agenda.Sur le front des valeurs, Korian perdait 6,07% à 27,22 euros. Le fournisseur de recherche AlphaValue a réitéré sa recommandation à "acheter" sur le titre, mais en abaissant son objectif de cours à 33,20 euros contre 33,40 euros précédemment.Seb décollait de 5,10% à 173,10 euros après avoir déjà gagné près de 19% sur l'année 2017.Rémy Cointreau perdait 2,80% à 107,50 euros malgré un chiffre d'affaires en croissance de 3% sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2017/2018, à 862,1 millions d'euros.TF1 reculait de 0,16% à 12,19 euros. La chaîne a annoncé jeudi avoir finalisé un accord en vue de l'acquisition de 78% du capital de l'éditeur de sites internet Aufeminin auprès du groupe de médias allemand Axel Springer, valorisant la société à 365 millions d'euros.Schneider Electric s'adjugeait 1,04% à 75,98 euros. Framatome, l'ex-branche réacteurs d'Areva passée dans le giron d'EDF (-0,50% à 10,87 euros), a conclu un accord avec Schneider Electric pour acquérir ses activités dans le contrôle-commande des réacteurs nucléaires.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 19 janvier 2018 15h57)