La Bourse de Paris toujours en hausse après Wall Street (+0,16%)

La Bourse de Paris restait en hausse lundi après l'ouverture en hausse de Wall Street (+0,16%) alors que l'actualité était assez creuse.A 15H09 (14H09 GMT), l'indice CAC 40 prenait 8,35 points à 5.282,75 points, dans un volume d'échanges de 1,16 milliard d'euros. Vendredi, il avait fini en hausse de 0,39%.La cote parisienne a ouvert en hausse et s'est maintenue sur cette tendance. "Les marchés poussent à la hausse après les chiffres impressionnants de l'emploi américain", ont relevé dans une note les analystes du courtier Aurel BGC.Le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis a montré à la fois une forte hausse des créations d'emplois en février et une progression modérée des salaires, éloignant ainsi les craintes d'un resserrement monétaire trop rapide.Le marché semblait peu sensible aux dernières annonces du président américain Donald Trump. Ce dernier a formalisé jeudi dernier sa décision d'imposer des taxes à l'importation de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Elles doivent entrer en vigueur d'ici une dizaine de jours.M. Trump a ensuite exigé samedi de l'Union européenne (UE) "l'abandon" des barrières douanières et règlementaires sur les produits américains, pour que l'UE soit exemptée de ces taxes. Il a menacé de taxer les voitures européennes si Bruxelles n'obtempérait pas.Airbus perdait 1,48% à 96,87 euros après la signature avec Turkish Airlines d'un protocole d'accord pour l'acquisition de 25 appareils long-courrier A350-900 pour un montant au prix catalogue de 7,9 milliards de dollars.Sanofi grignotait 0,50% à 65,91 euros. L'anticholestérol du groupe et de son partenaire américain Regeneron, Praluent, a démontré une réduction globale des risques cardiovasculaires, comme son rival direct, le Repatha d'Amgen, mais aussi une baisse globale de la mortalité, selon les résultats d'une vaste étude clinique.Le secteur des services aux collectivités était à la hausse, à l'image de Suez (+2,19% à 11,93 euros) ou encore EDF (2,03% à 11,07 euros), stimulé par l'annonce de l'énergéticien allemand RWE dimanche de la vente de sa filiale Innogy à son concurrent E.ON dans le cadre d'une vaste opération d'une valeur totale de plus de 20 milliards d'euros.A l'inverse, Partouche chutait de 15,15% à 28,00 euros. Sept personnes, dont trois directeurs de casinos du groupe, ont été placées en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche par les policiers du Service central des courses et jeux (SCCJ) dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour "blanchiment de fraude fiscale", a-t-on appris de source proche de l'enquête.SuperSonic Imagine dégringolait de 11,73% à 1,73 euros, les investisseurs se montrant sensibles au procès intenté aux Etats-Unis par la société américaine Verasonics, qui l'accuse d'avoir violé certains de ses brevets, et au sujet duquel la société française affirme qu'elle se défendra "vigoureusement".Enfin, Genfit bondissait de 7,82% à 25,10 euros, dopé par un début de suivi à "acheter" par le courtier américain HC Wainwright.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 12 mars 2018 15h45)