La Bourse de Paris toujours en mode correction après Wall Street

La Bourse de Paris était toujours en mode correction mardi (-1,92%) malgré le rebond de Wall Street, les investisseurs à travers le monde continuant de fuir les actifs risqués.A 15H48 (14H48 GMT), l'indice CAC 40 dévissait de 101,46 points à 5.184,37 points dans un volume d'échanges de 4,6 milliards d'euros. La veille, il avait fini en net recul de 1,48%.La cote parisienne a ouvert en baisse de plus de 3%, sans parvenir par la suite à reprendre confiance après la chute de Wall Street la veille.Lundi, l'indice vedette de la place new-yorkaise a en effet cédé 4,60%, entraînant un coup de froid sur les places internationales. Ce mardi, Wall Street a ouvert en recul avant de repasser très rapidement dans le vert.Principale source d'inquiétude pour les opérateurs, un bon rapport sur l'emploi américain vendredi, qui laisse anticiper une hausse de l'inflation et une accélération du rythme de resserrement monétaire par la banque centrale américaine."Le souci, c'est vraiment la psychologie du marché", estime à l'AFP Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque, qui pointe du doigt la présence accrue des algorithmes dans les salles de marchés, lesquels entraînent des mouvements automatiques une fois passés certains seuils.Pour l'analyste, "rien ne permet d'indiquer une tendance baissière de long terme. Il y a de bons fondamentaux. Beaucoup d'entreprises font encore de bons résultats"."Oubliés les résultats des entreprises ou la réforme fiscale, les investisseurs ont sur-réagi à une crainte de hausse des taux d'intérêts et ils semblent réévaluer brutalement les risques du marché", observent de leur côté les analystes du courtier Aurel BGC.Dans ces conditions, les quelques indicateurs du jour n'ont pas eu de conséquences.Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé de 12,1% à 566 milliards de dollars en 2017, la plus forte hausse depuis 2009-2010. L'Allemagne a publié pour sa part ses commandes industrielles de décembre, marquées par un fort rebond.Sur le terrain des valeurs, quasiment tout le CAC 40 évoluait dans le rouge dans ce climat morose.Le secteur lié aux matières premières était en fort recul sur fond de repli des cours du pétrole. TechnipFMC cédait 2,91% à 25,69 euros, ArcelorMittal 1,65% à 27,64 euros et Total 2,70% à 44,14 euros.BNP Paribas perdait 1,36% à 64,49 euros. Le groupe bancaire s'est pourtant dit mardi bien parti dans la conduite de son plan stratégique pour 2020, après avoir pu en 2017 contenir les affres des taux bas.Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) plongeait de 16,67% à 9,60 euros après avoir vu son chiffre d'affaires chuter de 14,1% au quatrième trimestre 2017.Safran reculait (-0,47% à 84,86 euros) après avoir réussi son OPA sur l'équipementier Zodiac Aerospace (+0,08% à 25 euros), dont il a pris 79,74% du capital à l'issue de la première partie de l'offre lancée fin décembre, pour donner naissance à un géant aéronautique.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 06 février 2018 16h10)