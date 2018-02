La Bourse de Paris toujours en repli après Wall Street (-1,18%)

La Bourse de Paris restait nettement à la peine (-1,18%) vendredi après une ouverture dans le rouge de Wall Street, les investisseurs se laissant gagner par la défiance après un rapport américain sur l'emploi de bonne facture.A 15H51 (14H51 GMT), l'indice CAC 40 se repliait de 64,43 points à 5.387,65 points, dans un volume d'échanges de 2,8 milliards d'euros. La veille, il avait fini en recul de 0,50%.La cote parisienne, après une ouverture en baisse, a creusé ses pertes dans la matinée pour repasser sous le seuil des 5.400 points, un niveau qu'elle n'avait pas atteint depuis début janvier.Après "un début d'année très porteur avec une performance assez forte sur l'ensemble des indices, que ce soit en Europe, en Asie ou aux Etats-Unis (...), un mouvement de consolidation s'est mis en place outre-Atlantique avec deux séances qui ont été très mauvaises lundi et mardi avant un nouveau mouvement de baisse jeudi" , a souligné auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque."Une crainte s'est en effet fait jour sur la possibilité que les banques centrales changent de politique monétaire plus rapidement que prévu", d'autant que la Réserve fédérale américaine (Fed) s'est montrée assez optimiste sur le niveau d'inflation cette semaine, a ajouté M. Tuéni.D'où, selon lui, une "défiance, une volonté de prendre des bénéfices", les investisseurs ayant "envie de conserver leurs gains de début d'année sans partir à l'abordage sur ce marché".Dans ce contexte d'aversion pour le risque, la publication d'un rapport sur l'emploi américain de bonne facture n'a guère rassuré quant à l'accélération potentielle du rythme des hausses des taux directeurs.En effet, les créations d'emplois aux États-Unis en janvier ont dépassé les attentes, avec 200.000 nouveaux emplois nets et, surtout, la hausse des salaires sur un an de 2,9%, son taux de croissance le plus élevé depuis 2009.Sur le front des valeurs, Sodexo était pénalisé (-2,07% à 99,40 euros) par un abaissement de sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre" auparavant par Morgan Stanley.JCDecaux pâtissait lui aussi (-2,18% à 34,10 euros) d'un abaissement de sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre" auparavant par Barclays, tout comme Elis (-2,36% à 21,48 euros), dont la recommandation a été abaissée à "conserver" contre "acheter" auparavant par Berenberg.ArcelorMittal ne profitait pas (-2,61% à 28,17 euros) du relèvement d'un cran de la note de sa dette par l'agence de notation financière Standard and Poor's, qui l'a faite sortir de la catégorie spéculative pour la première fois depuis 2012, au lendemain des résultats annuels solides du géant sidérurgique.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 02 février 2018 16h07)