La Bourse de Paris toujours enthousiaste après Wall Street (+1,56%)

La Bourse de Paris restait enthousiaste (+1,56%) lundi après l'ouverture en hausse de Wall Street, le marché semblant déterminé à oublier les difficultés de la semaine passée.A 15H41 (14H41 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 79,31 points à 5.158,52 points dans un volume d'échanges de 2,22 milliards d'euros. Vendredi, il avait fini en fort repli de 1,41%.La cote parisienne a ouvert en hausse avant d'accentuer ses gains dans un mouvement de rebond bienvenu après une semaine noire sur les marchés, causée notamment par la crainte d'un resserrement monétaire accéléré de la part des banques centrales."Les marchés sont nettement plus à la hausse alors que les investisseurs sont plus optimistes et achètent des actions relativement bon marché. La peur qui a régné dans l'esprit des opérateurs la semaine dernière a disparu aujourd'hui", observe David Madden, un analyste chez CMC Markets.Mais les interrogations pourraient resurgir dans les jours à venir, alors que l'inflation américaine sera dévoilée mercredi, ce qui pourrait faire réagir les marchés.En effet, un chiffre meilleur que prévu ferait encore croître les anticipations d'une accélération des hausses des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine, avec à la clef un nouveau regain de tension sur le marché obligataire.Du côté des indicateurs, l'agenda de la séance était peu fourni, hormis le rapport mensuel de l'Opep. Il faudra attendre les prochains jours pour voir le calendrier s'étoffer, aussi bien pour la macroéconomie que pour les résultats d'entreprises.Sur le front des valeurs, Airbus reculait de 1,35% à 82,41 euros. Certaines compagnies ont fait le choix de retarder la livraison d'Airbus A320neo équipés de moteurs Pratt & Whitney, après l'annonce d'un nouveau problème détecté sur ces derniers.ArcelorMittal était bien orienté (+3,10% à 27,10 euros). Selon l'agence Bloomberg, le producteur d'acier devrait continuer de profiter des barrières douanières mises en place par l'Union européenne en 2016 pour les importations d'acier venu notamment de Chine. D'autre part, le groupe a présenté lundi une offre de rachat du groupe indien Essar Steel, dans le cadre de la procédure de liquidation de l'entreprise.Renault gagnait 1,11% à 83,50 euros. Le patron du groupe, Carlos Ghosn, va briguer un nouveau mandat de PDG du constructeur automobile français, avec le soutien de l'Etat.Icade était en hausse (+3,12% à 82,65 euros) après avoir annoncé avoir plus que triplé son bénéfice net en 2017.Air France-KLM reculait de 3,55% à 10,19 euros. Six syndicats du transporteur aérien, dont ceux représentant les pilotes, appellent à une journée de grève le 22 février pour réclamer une augmentation générale de 6% en 2018. Par ailleurs, le titre était pénalisé par un abaissement de sa recommandation à "sous-performance" par BofAML.SES plongeait de 8,85% à 11,74 euros, plombé par l'annonce du départ de son PDG Karim Michel Sabbagh et celui de son directeur financier Padraig McCarthy avec effet le 5 avril, jour de l'assemblée générale du groupe.Poxel s'envolait de 15,59% à 7,19 euros après avoir annoncé, avec Roivant, un accord stratégique pour le développement et la commercialisation de l'Imeglimine aux États-Unis.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 12 février 2018 15h58)