La Bourse de Paris toujours mal en point après Wall Street

La Bourse de Paris continuait à accuser le coup (-1,20%) jeudi après les premiers pas sans direction de Wall Street, les investisseurs attendant toujours les dernières déclarations du président de la Fed, qui doit à nouveau s'exprimer dans l'après-midi.A 15H46 (14H46 GMT) l'indice CAC 40 se repliait de 64,00 points à 5.256,49 points, dans un volume d'échanges de 2,3 milliards d'euros. La veille, il avait fini en recul de 0,44%.La cote parisienne a débuté en léger recul, sous le coup de la contre-performance de Wall Street la veille, et a progressivement accentué son recul.Wall Street a débuté le mois de mars en ordre dispersé "au lendemain d'une nouvelle rechute des marchés", ont analysé les experts de Mirabaud Securities Genève."Si les raisons concrètes manquent pour expliquer (ce mouvement), il est cependant tout à fait logique", ont-ils complété, estimant qu'après la forte correction de début février, les indices devraient remonter pour renouer avec leurs niveaux de fin janvier mais sans suivre une progression linéaire.Par ailleurs, lors de son discours devant la chambre des Représentants mardi, le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a ouvert "la voie à de nouveaux ajustements monétaires, et à la possible programmation de quatre hausses de taux d'intérêt sur 2018 et non plus trois", ont noté les gérants de Barclays Bourse."Cette ouverture a ravivé les craintes de remontée des taux d'intérêt plus rapide que prévue, et replongé les marchés actions dans le doute", ont-ils ajouté.Pour son témoignage semi-annuel, le président de la banque centrale américaine doit à nouveau s'exprimer ce jeudi à 16H00, cette fois-ci devant le Sénat.Du côté des indicateurs, l'agenda est essentiellement américain avec une inflation sur un an qui est restée stable en janvier aux Etats-Unis mais a accéléré sur le mois, selon l'indice PCE publié jeudi par le département du Commerce, un indice très suivi par la Fed.Les revenus des ménages américains ont pour leur part augmenté plus rapidement que leurs dépenses en janvier, en raison notamment du stimulus budgétaire décidé par l'administration Trump, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis 1969, à la surprise des analystes.Les dépenses de construction en janvier ainsi que l'indice ISM d'activité dans l'industrie en février sont encore attendus outre-Atlantique.En matière de valeurs, Carrefour était pénalisé (-5,83% à 17,85 euros) par une perte nette de plus de 500 millions d'euros en 2017. Le groupe de distribution doit "mettre en œuvre sans délai (son) plan de transformation", selon son patron Alexandre Bompard.Europcar plongeait de 7,79% à 10,54 euros, lesté par un bénéfice net réduit de moitié en 2017, à 61 millions d'euros.Peugeot profitait à l'inverse (+6,04% à 19,74 euros) d'un bénéfice net "record" à 1,9 milliard d'euros pour 2017, en hausse de 11,5%, malgré le rachat d'Opel l'été dernier qui a pesé sur la rentabilité.Teleperformance gagnait 4,70% à 122,60 euros, dynamisé par un bond de son bénéfice net de 46% en 2017.Essilor grimpait de 4,73% à 112,95 euros, bénéficiant à plein du feu vert de la commission européenne pour son projet de fusion avec le géant italien des montures de lunettes Luxottica. Le numéro un mondial des verres ophtalmiques a par ailleurs publié des résultats annuels 2017 conformes à ses objectifs.Direct Energie reculait à l'inverse de 5,68% à 34,88 euros. Le producteur et fournisseur alternatif d'électricité et de gaz a vu son chiffre d'affaires progresser l'an dernier, mais a raté son objectif en raison d'une météo clémente.Bonduelle s'enfonçait de 7,93% à 33,10 euros, pénalisé par l'abaissement de son objectif annuel de rentabilité même si le groupe agroalimentaire a vu son bénéfice net augmenter de 3,3% à 37,7 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé 2017/2018.Seb lâchait 3,63% à 161,80 euros, sans bénéficier d'un bénéfice net part du groupe de 375 millions d'euros pour 2017, en forte hausse de 45% sur un an, soutenu par deux évènements fiscaux exceptionnels.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 01 mars 2018 16h07)