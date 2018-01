La Bourse de Paris toujours sous pression après Wall Street

La Bourse de Paris restait sous pression (-0,79%) mardi en dépit des premiers pas en hausse de Wall Street, subissant les inquiétudes liées à la solidité de l'euro.A 15H35 (14H35 GMT), l'indice CAC 40 perdait 42,13 points, à 5.270,43 points, dans un volume d'échanges de 1,5 milliard d'euros. Vendredi, l'indice avait terminé l'année sur une baisse de 0,55% mais avec une progression annuelle de 9,26%.La cote parisienne a débuté en très légère hausse avant de rapidement faiblir et d'accentuer progressivement son recul au fil de la matinée."Les marchés européens ont débuté 2018 du mauvais pied", a noté David Madden, un analyste de CMC Markets. "La force de l'euro maintient dans le rouge" les indices français et allemands, a-t-il ajouté.Au moment de l'ouverture des marchés américains, l'euro évoluait toujours au-dessus du seuil de 1,20 dollar."Le sujet principal depuis la mi-décembre et en ce début d'année réside dans la hausse de l'euro qui vient encore de s'amplifier ces derniers jours", a également souligné Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.L'agenda du jour était par ailleurs pauvre en publications. La croissance du secteur manufacturier français a atteint en décembre son plus haut niveau depuis 17 ans, selon l'indice PMI publié par le cabinet Markit.Mais cette bonne nouvelle n'a pas réussi à compenser les inquiétudes liées à l'euro.Sur le terrain des valeurs, Peugeot reculait de 1,12% à 16,77 euros et Renault de 0,56% à 83,44 euros. Le marché français des voitures particulières neuves a signé une solide progression de plus de 4,7% en 2017 en dépit d'un léger ralentissement en décembre. Avec des immatriculations en hausse de 15,6% en décembre, PSA (Peugeot, Citroën, DS) a nettement progressé, tandis que Renault a vu ses ventes s'effriter de 4%.Thales profitait (+1,45% à 91,18 euros) pour sa part d'un relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par Barclays.Publicis pâtissait à l'inverse (-2,88% à 55,02 euros) d'un abaissement de sa recommandation à "neutre" contre "surperformer" auparavant par Macquarie.Le secteur du luxe souffrait de la poussée de l'euro, à l'instar de Kering en recul de 2,54% à 383,00 euros ou LVMH en baisse de 1,61% à 241,45 euros.SES SA (opérateur de satellites) prenait pour sa part 3,92% à 13,52 euros, rompant avec une année 2017 où le titre a particulièrement souffert, accumulant sur l'ensemble de la période une perte de 37,83%.CAC 40 (Euronext)(©AFP / 02 janvier 2018 16h05)