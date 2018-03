La Bourse de Tokyo bondit, rassurée par les discussions Chine-USA

Tokyo - La Bourse de Tokyo a bondi lundi, rassurée par la confirmation de discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et une audition sans surprise au Parlement japonais d'un témoin clé dans un scandale politique menaçant le Premier ministre.A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 2,65% (+551,22 points) à 21.317,32 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a progressé de 2,74% (+45,81 points) à 1.717,13 points.(©AFP / 27 mars 2018 06h34)