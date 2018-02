La Bourse de Tokyo perd plus de 4% à l'ouverture après le plongeon de Wall Street

Tokyo - La Bourse de Tokyo dévissait de plus de 4% à l'ouverture mardi, emboîtant le pas à Wall Street où l'indice vedette Dow Jones a chuté de près de 1.600 points en séance, du jamais vu, avant de clôturer en baisse de 4,60%.Dans les premières minutes des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes lâchait jusqu'à 4,41% (-999,83 points) à 21.682,25 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau perdait 4,28% (-78,01 points) à 1.745,73 points.Les deux indices avaient déjà lâché plus de 2% lundi, dans un contexte de nervosité des investisseurs face à la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis. "Le marché prend acte des inquiétudes sur l'inflation et une possible dégradation de l'économie américaine alors que les taux d'emprunt ont augmenté trop rapidement", a commenté pour l'agence Bloomberg Toshihiko Matsuno, de SMBC Nikko Securities.La place tokyoïte était en outre affectée par une appréciation du yen, valeur refuge prisée en période d'incertitudes: le dollar s'affichait ainsi à l'ouverture à 109,23 yens, contre 109,91 yens lundi à la fermeture, tandis que l'euro fléchissait à 135,16 yens contre 136,92 yens, des mouvements défavorables aux titres des sociétés exportatrices japonaises.(©AFP / 06 février 2018 00h26)