La COMCO entérine le partenariat mobilité entre AXA Winterthur et Tamedia

- La Commission fédérale de la concurrence a approuvé le partenariat prévu entre AXA Winterthur et Tamedia. Début 2018, le groupe de médias suisse et l'assureur suisse leader se sont entendus sur un partenariat à long terme afin de développer de nouvelles offres dans le secteur des véhicules d'occasion ainsi que d'autres services dans le secteur de la mobilité. Pour ce faire, AXA Winterthur prend une participation de 50 pour cent dans la plateforme de véhicules autoricardo.ch appartenant à Tamedia.Christoph Brand, membre de la direction d'entreprise et directeur du secteur Rubriques & Places de marché chez Tamedia: «Nous nous réjouissons que la Commission fédérale de la concurrence ait entériné notre partenariat avec AXA Winterthur. Nous allons ainsi pouvoir emprunter de nouvelles voies ensemble et développer des services attractifs pour nos clients.»Carola Wahl, directrice du département Transformation & Market Management chez AXA Winterthur, se montre elle aussi enthousiaste vis-à-vis de cette décision: «L'inclusion de nouveaux secteurs d'activités grâce au renforcement de l'écosystème «mobilité» est l'un des piliers de notre stratégie 2020. En intégrant de nouveaux services dans le secteur mobilité, nous voulons non seulement défendre notre position auprès du client, mais surtout être présents encore plus tôt dans la chaîne de création de valeur. La coopération avec un partenaire fort comme Tamedia nous permet de faire un grand pas en avant dans ce domaine».Avec autoricardo.ch, le groupe de médias suisse Tamedia gère l'un de portails automobiles leaders en Suisse. AXA Winterthur est numéro 1 sur le marché suisse de l'assurance avec ses solutions globales d'assurance de personnes, de choses, de la responsabilité civile, de l'assurance-vie ainsi que de la prévoyance santé et de la prévoyance professionnelle. Ensemble, les deux entreprises veulent mettre à profit leurs points forts individuels afin de développer un modèle commercial tourné vers l'avenir ainsi que des solutions modernes et innovantes sur la thématique de la mobilité.Simon Marquard, Digital Communication Manager Tamedia, +41 44 248 41 94, simon.marquard@tamedia.ch Media Relations, +41 58 215 22 22, media@axa.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Quelque 2 millions de clients font confiance à AXA Winterthur. Ils comptent sur son expérience et son expertise en matière de conseil dans les domaines de l'assurance de personnes, de choses, de la responsabilité civile, de l'assurance-vie ainsi que de la prévoyance professionnelle. L'assureur n° 1 en Suisse est une société dynamique à la vision ambitieuse: créer un monde de libertés pour ses clients en leur offrant davantage que la sécurité financière et leur permettre ainsi de vivre en toute sérénité, par des processus simples, disponibles en ligne, et des produits et services innovants dans les aspects importants de la vie, tels que la mobilité, le logement ou l'entrepreneuriat. A cet effet, quelque 4'000 collaborateurs et 2'500 collègues des 276 agences et agences générales s'engagent quotidiennement. AXA Winterthur appartient au Groupe AXA et a réalisé en 2016 un volume d'affaires de 11 milliards CHF.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias:Plus d'informations sur AXA Winterthur pour les représentants des médias: tensid.ch / 21.02.2018 15h01)