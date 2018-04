La Caisse des dépôts italienne va prendre jusqu'à 5% de Tim

TELECOM ITALIA

VIVENDI

Milan - La Caisse des dépôts italienne (CDP) a annoncé son entrée "progressive" dans le capital de Telecom Italia (Tim) à hauteur maximale de 5% du capital, pour lequel s'affrontent actuellement le français Vivendi et le fonds Elliott."Cette entrée conduira à l'acquisition progressive d'une participation financière minoritaire, non supérieure à 5% des actions ordinaires", précise dans un communiqué la CDP, à l'issue d'une réunion jeudi soir de son conseil d'administration."Un tel investissement rentre dans la mission institutionnelle de la CDP pour soutenir des infrastructures stratégiques nationales", explique la société en évoquant "une perspective de période longue".Le titre de Telecom Italia (Tim) avait gagné 5,22% jeudi à la Bourse de Milan, à 0,7978 euro, après des informations de presse sur cette entrée de la CDP dans son capital.Cette annonce survient dans un contexte compliqué pour l'opérateur italien.Tim fait en effet l'objet d'une offensive du fonds activiste américain Elliott, qui a dénoncé la "mauvaise gestion du conseil contrôlé par Vivendi", principal actionnaire de l'opérateur avec près de 24% du capital.Elliott, qui contrôlerait désormais selon la presse près du 10% du capital de Tim, a réclamé la révocation de six membres du conseil d'administration lors de l'AG prévue le 24 avril et leur remplacement par six Italiens.Mais dans ce bras de fer, Vivendi a opté pour des démissions en masse (huit des 15 membres du conseil), afin de provoquer une autre AG le 4 mai pour renommer tous les administrateurs.cm/pb(©AFP / 05 avril 2018 18h28)